Un miércoles que comenzará con cielos despejados y podría acabar con lluvia

Las altas presiones continuarán al noroeste de la península Ibérica, acercando aire cálido en superficie a Galicia este miércoles, pero también se notará la presencia de aire frío en las capas medias y altas de la atmósfera.

Esto quiere decir, según el pronóstico de MeteoGalicia, que la jornada comenzará con los cielos poco nubosos o despejados y a partir de media mañana irán creciendo nubes de evolución que por la tarde dejarán chubascos, más probables en la provincia de Ourense.

🥵Calor de tormenta, máxima de 31ºC en #SalcedadeCaselas



🥶Fresco do nordés, máxima de 13ºC no Xistral, #Muras



⛈️Chuvascos no interior, pico de 12 litros/m2 en 20 minutos no #Cebreiro



🍃Nordés, refacho máximo de 87 km/h en #Lira



👉Mañá mércores día moi parecido ao de hoxe. pic.twitter.com/GSoMzfv9Yt