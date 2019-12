Mientras el paro sube, el empleo de guía de free tours se dispara

No cabe la menor duda de que el turismo en España sigue siendo una importante fuente de ingresos. Tan sólo el pasado año se calcula que 82,6 millones de turistas extranjeros decidieron visitar el país. Hablamos del turismo más convencional de playa, pero también del cultural o el rural porque, se busque lo que se busque, aquí se puede encontrar. No es menos cierto que cuando se está llevando a cabo un viaje (además de tener clara la idea de relajarse y desconectar) no está de más el tratar de aprender algo por el camino y es aquí donde el guía turístico puede ser clave.

¿Qué mejor que conocer un lugar de la mano de alguien que vive en él? No es sólo lo que se muestra en los libros o en las guías sino el dejarse llevar, casi de la mano, por personas preparadas para tal fin que no sólo hablarán de la historia sino que también darán lugar a poder responder a todo tipo de preguntas y ofrecerán todo tipo de consejos útiles, además de mostrar la cara más oculta de la que muy pocos hablan (sobre todo porque no la conocen). Es así como la idea de trabajar como guía turístico en GuruWalk ha ido ganando, cada vez, más peso.

Pero, ¿cómo, exactamente, se gana la vida un guía turístico? Y, ¿se puede vivir de ello? Preguntas muy lícitas que se puede hacer cualquiera ante la idea de poder tener un trabajo. No hay que olvidar que las cifras de desempleo en España continúan siendo de lo más alarmantes. Se habló de brotes verdes y de una cierta mejora (es algo estacional que ocurre siempre en verano y ahora en Navidad) pero es algo pasajero. La Eurostat es firme y confirma que un 14,2% de la población española en edad de trabajar se encuentra desempleada lo que sitúa a España como el segundo país con los peores datos a este respecto de toda la Unión Europea, tan sólo por detrás de Grecia.

¿Qué son los free tours?

Este concepto puede parecer un tanto controvertido pero, en realidad, no lo es. Basado en el término en inglés lo que se pretende con él es que ese 'free' sea entendido como la posibilidad del turista de decidir, al final del tour, lo que le quiere dar al guía.

La idea es muy sencilla y a la vez de lo más revolucionaria puesto que no se paga por un servicio antes de que éste tenga lugar (como puede ocurrir con otros tours) sino que se tiene tan claro que lo que se ofrece es bueno que se espera a que al final del recorrido el viajero valore económicamente el servicio que se le ha podido ofrecer.

Este concepto, lejos de resultar extraño ha conseguido captar, cada vez, más y más clientes con un crecimiento del mercado anual que se estima en un 30%. Teniendo esto en cuenta es claro que la oferta de trabajo no deja de crecer en esta área y es aquí donde las posibilidades de ser guía turístico aumentan y, además, lo hacen con muy buenas expectativas.

Ventajas de trabajar como guía turístico freelance

A quien más o a quien menos la idea de trabajar como autónomo le puede dar algo de respeto. Además, si no se conoce tanto este sector pueden surgir más dudas pero hay que tener muy claro que apostar por formarse como guía está repleto de ventajas, entre las que destacan: