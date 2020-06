Los mejores trucos para ganar al Blackjack 21

El Blackjack es uno de los juegos más populares en los casinos, tanto físicos como online. Conocido en España como 21, este juego ofrece la menor ventaja a la casa de todos los juegos que se ofrecen. Además, existe una gran cantidad de reglas que son desconocidas para muchos, pero que marcan la diferencia a la hora de ganar o perder.

El Blackjack, al igual que el póker, se trata de un juego de habilidad en el que puedes triunfar con un poco de experiencia y los trucos adecuados. Si eres nuevo en este juego, juega al Blackjack 21 y poco a poco entenderás todo lo que hay detrás de sus reglas. Pero, antes de nada, toma nota de los siguientes consejos, que te darán una gran ventaja para sacar el mayor partido a tus apuestas.

Las reglas básicas para jugar al Blackjack

- El blackjack se juega con mazos de baraja francesa de 52 cartas. Se pueden usar entre 1 y 8 mazos.

- El valor de las cartas es muy importante: el as puede valer tanto 1 como 11 puntos, del 2 al 9 mantienen el valor de su número, mientras que 10, J, Q y K valen 10 puntos.

- El objetivo del juego es conseguir 21 puntos o Blackjack, sin pasarse y sin que el contrincante supere la puntuación que tú has obtenido.

- Tras la apuesta, el crupier reparte dos cartas por jugador y otras dos para él. El crupier muestra una de sus cartas boca arriba y la otra, llamada “hole card”, la deja boca abajo.

- Si la carta que muestra el crupier es un as, se ofrece un seguro a los jugadores. Con este seguro se paga 2 a 1 si la hole card tiene 10 puntos.

- Si la carta del crupier es un as o un 10, levantará la otra carta para ver si ha conseguido un Blackjack. En caso de que sea así, pierden todas las apuestas menos las del seguro, a no ser que haya otro jugador con Blackjack.

- Tras el primer turno, el crupier revela su hole card. Si tiene menos de 16 puntos, saca otra carta. Si supera los 21 puntos, ganarán los jugadores que no hayan perdido.

Trucos para jugar al Blackjack 21

Básicamente, lo que debes saber para aumentar tus posibilidades de ganar es cuándo tienes que dividir, doblar, pedir una carta o aceptar el seguro. Toma nota de los siguientes consejos para mejorar tus resultados jugando al Blackjack:

- Divide siempre las parejas formadas por ases (A-A) y ochos (8-8).

- Divide las parejas formadas por 2, 3, 6, 7 y 9, siempre que la carta del crupier no sea un 7 o superior.

- Si tienes 11 o menos, pide carta.

- Si tienes de 12 a 16 puntos, pide carta cuando la del crupier sea 7 o superior.

- No es aconsejable pedir carta si tienes una mano fuerte de 17 puntos o más.

- Pide carta si tienes una mano suave de 17 puntos o menos.

Ten en cuenta que cuando hablamos de mano fuerte o mano suave nos referimos al valor que tiene el as en nuestra mano. Las manos suaves (“soft”) son en las que hay un as que vale 11 puntos junto a cartas de valores entre el 2 y el 7, donde la puntuación total puede ser hasta de 18. En cambio, hacemos referencia a manos duras o fuertes (“hard”) cuando pedimos una tercera carta y el as tiene valor de 1.

Lo que no debes hacer bajo ningún concepto

- No dividas parejas compuestas por cartas con valor de 10 puntos (10-10, J-J, Q-Q, K-K).

- Comprar el seguro, puesto que la probabilidad de que el crupier tenga un as es bastante alta.

- No pidas carta si tienes 19 puntos con cartas bajas.