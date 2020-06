Los mejores planes de ocio que puedes hacer desde casa

Estos días que pasamos tiempo en casa nos vemos obligados a buscar planes de ocio y entretenimiento para pasar nuestro tiempo libre. Si ya te has cansado de cocinar postres, limpiar la casa de arriba a abajo y de hacer tablas de ejercicio online te planteamos algunas ideas nuevas. Mantenerte ocupado contribuye a tu salud mental, fortalece tu memoria, tu curiosidad y te aleja de pensamientos negativos.

Pasar tiempo en nuestra casa puede ayudarnos a retomar esas buenas costumbres que habíamos dejado abandonadas por falta de tiempo y a ponernos al día con actividades que nos gustan y que casi teníamos olvidadas. Es importante intentar sacar el lado positivo a todas las situaciones y buscar cosas para hacer que nos hagan controlar nuestra mente para no dejar que ella nos controle a nosotros.

Los libros, los grandes olvidados por falta de tiempo

A mucha gente le reconforta la lectura pero, al mismo, tiempo reconoce que no forma parte de sus hábitos diarios por falta de tiempo. Al final, acabamos desempolvando los libros únicamente en vacaciones. Sin embargo, leer potencia nuestra imaginación y la magia de la literatura es capaz de trasladarnos a cualquier lugar y a cualquier momento. Quizá no sepas que hay autores que durante estos meses han puesto a disposición sus obras para su descarga gratuita y que muchas bibliotecas han digitalizado sus fondos para poder acceder a ellos desde tu móvil. Si buscas una buena lectura y no sabes por donde empezar te recomendamos visitar Libroveolibroleo y buscar libros clasificados por autor. Seguro que descubres algún nuevo lanzamiento que desconocías de tu autor favorito o te ayuda a hacer memoria para retomar ese clásico que dejaste a medio leer.

Redecora tu casa, un nuevo aire a tu hogar

Estar siempre en un mismo espacio es aburrido y, además, nuestros gustos van cambiando con el tiempo. Eso significa que nuestra casa puede quedar desactualizada. Cambiar algunos muebles de sitio te ayudará en primer lugar a sentirte más cómoda en tu hogar y, además, a pasar un tiempo divertido y creativo. Puedes darle una mano de pintura a las paredes de tu habituación cambiar el sofá de lugar o colgar la televisión a la altura de tu vista con los mejores soportes de pared TV.

Seguro que tu estado de ánimo mejora y a eso le puedes añadir una buena sesión de ejercicio cambiando los muebles de un lugar a otro. Te sentirás en un sitio diferente estando en tu propia casa. Eso sí, más novedoso y acorde con tus gustos.

Tu mascota también quiere compartir momentos contigo

Las tareas del día a día y el cansancio acumulado hacen que dejemos de lado a nuestra mascota más de lo que deberíamos. Tu perro o gato se aburre igual que tú y necesita incentivos y diversión, además de cariño. Un buen propósito que puedes hacer desde casa es dedicarle algo más de tiempo. El juego estimula la mente de ambos y es una forma más efectiva de hacer ejercicio sin apenas darte cuenta. Puedes construir un árbol rascador para tu gato, enseñar algún truco a tu perro o, por qué no, si has cambiado la decoración de tu casa, cambiar también la del espacio de tus mascotas. Ficha una cama nueva fresca para el verano o consulta las reviews de dispensadores de agua para perros. ¡Después del juego ellos también están cansados!



Algunas ideas más para disfrutar del tiempo en casa

Muchas personas están descubriendo las bondades de tener plantas en casa o de plantar un pequeño huerto en tu patio, jardín o terraza. Solo el hecho de cuidarlas y verlas crecer resulta motivador. No obstante, cuidar una planta no es tan fácil como parece, lleva su tiempo y necesitan una buena dosis de cariño. Puedes investigar qué tipo de planta es adecuada para vivir en tu casa, dependiendo de las condiciones de luz y temperatura o de si se trata de una zona interior o exterior.

Otra actividad que seguro que te tiene entretenido un buen rato es hacer revisión de toda la ropa que tienes en el armario y ya no utilizas. Es un buen momento para desprenderte de cosas que no te pones desde hace años y que probablemente puedan venirle bien a otra persona. También puedes sacar a relucir tu creatividad y darle una segunda vida a las prendas que no utilizas, personalizándolas, cortándolas o decorándolas.

Por último, plantéate que quizá es el momento perfecto para empezar a cuidarte, seguir una rutina diaria de cuidado y belleza o, por qué no, hacerte un cambio de look. Un corte de pelo como siempre has querido hacerte, un tinte nuevo o dejarte barba o bigote. Lo ajetreado del día a día y el frenetismo de nuestra manera de vivir nos hacen descuidar el aspecto más importante: sentirnos bien con nosotros mismos.