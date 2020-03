Mejores destinos para viajar solo por primera vez

Para viajar en soledad por primera vez, lo más sencillo es moverse por ciudades y países acostumbrados a recibir turistas.

Hay tantos destinos y maneras de viajar como personas viajeras. Hay a quien le gusta visitar el mundo con la mochila al hombro, quien disfruta conociendo grandes capitales o quien prefiere pasar días en medio de la naturaleza. Cada vez es más asequible y rápido viajar, por lo que cada vez más gente lo hace. Las vacaciones y días libres en el trabajo son el momento perfecto para hacerlo, pero no siempre es posible compaginar las fechas disponibles con las de familiares o amistades, lo que lleva a muchas personas a lanzarse solas a la aventura.

Al igual que viajar en compañía, viajar de este modo tiene sus ventajas. Tanto es así, que mucha gente no lo hace por obligación o por no encontrar alguien que acompañe, sino por gusto. Y es que es una oportunidad perfecta para descubrir el mundo, conocer nuevas personas de distintos orígenes y aprender a manejarse de forma autónoma. Es verdad que viajar sin compañía requiere soltura y agilidad a la hora de orientarse, aunque no hay que olvidar que siempre se puede preguntar y que de hecho se debe hacer, ya que hará el viaje más enriquecedor.

Si es la primera vez que se viaja solo o sola, lo mejor será ir a lugares que estén acostumbrados a recibir turismo, ya que los monumentos, museos o plazas principales estarán bien señalizadas. Una buena idea para conocer una ciudad es realizar un free tour, es decir, una visita guiada en español o en inglés por las zonas típicas. Ante la gran oferta de este tipo de tours te recomendamos que compares entre los mejor valorados en plataformas como Okfreetour.com o TripAdvisor, en donde los viajeros dejan sus opiniones sobre la experiencia que han vivido.

Estos tours son casi siempre de precio libre, y cada persona aporta al final de la visita una cantidad que considere justa en función de la calidad de la experiencia y de sus nivel económico. Además, es una buena forma de conocer las calles de bares, los horarios de museos o pequeños trucos y consejos para sacar el máximo partido a nuestro viaje; ya que el o la guía responderá a todas las preguntas que se le planteen. Eso permitirá además evitar los timos y escapar de los sitios hechos específicamente para "guiris".

Por otro lado, llegar sin compañía no quiere decir quedarse en soledad durante toda la estancia. Ir a un hostel con habitaciones o zonas comunes compartidas es una buena manera de conocer a otras personas que viajan solas. Así no solo se aprende de la cultura del país que se visita, sino de cada persona que se conoce por el camino. Informarse bien sobre el lugar y los medios de transporte que necesitaremos usar es una manera de asegurarse tranquilidad al llegar allí. Una guía de viaje, un mapa y un smartphone son compañeros de viaje que nos harán la vida más fácil.

Moverse por Europa

Si se quiere ir paso a paso, un buen primer destino para viajar sin compañía es el propio país, en este caso España. Perderse por el norte de la península, descubrir sus costas, dormir en medio de la sierra, ir a obras de teatro de Madrid o Barcelona o catar la gastronomía de otras comunidades son excelentes opciones para un viaje en soledad. Y es que a veces desconocemos lo que tenemos más cerca.

Otra opción es moverse por Europa y conocer países vecinos como Francia, Portugal o Italia y otros más lejanos como Reino Unido, Rumanía, Bulgaria, Holanda o Grecia. Esto tiene muchas ventajas ya que es fácil entenderse en nuestra lengua o en inglés, es posible moverse entre países solo con el DNI y la estructura de las ciudades y su organización es bastante similar a la de España, por lo que resultará intuitivo moverse por ellas. Viajar a las capitales es todavía más sencillo que a otras ciudades o pueblos de cada país.

Además, hoy en día es posible utilizar Internet con los datos del móvil desde casi cualquier punto de Europa, lo que hace más fácil buscar información, horarios y orientarse con las aplicaciones de satélite como Google Maps para no perderse. Algunas apps para smartphones también permiten descargarse el plano de la ciudad para después consultarlo offline, es decir, sin conexión a Internet. Es útil saber que lgunas ciudades o países cuentan con una página web con información básica para turistas, que indican cómo llegar a los lugares más simbólico, ofrecen propuestas de rutas o avisan de eventos culturales que tendrán lugar en esas fechas.

Moverse por Europa es seguro, así que como en cualquier parte simplemente habrá que informarse y preguntar para saber por donde ir y no cometer imprudencias. Pero esto es algo que siempre se debe hacer, se vaya en soledad o en compañía.

Si se está acostumbrado a moverse y viajar en compañía, hacerlo en soledad no resultará muy complicado. Los ratos libres o "muertos" en esperas o en transportes puede aprovecharse para leer, seguir informádose sobre la zona, conocer gente nueva o profundizar en nuestros pensamientos. Alejarse del miedo y dejarse llevar, siempre dentro del respeto a los demás y del sentido común, es lo más importante para comenzar a viajar de esta manera.