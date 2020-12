Las mejores aplicaciones gratis

Nuestra diversión en el teléfono móvil no sería igual si no tuviéramos a las aplicaciones. Millones de herramientas se nos han proporcionado como medio de trabajo, comunicación y entretenimiento. Sin embargo, hay algunas que no están disponibles en la tienda de aplicaciones oficial y que resultan ser muy útiles para nosotros. Por eso, heybaixar te trae las mejores aplicaciones para descargar en este 2021.

¿Qué aplicaciones debo tener en mi celular?

La cantidad de aplicaciones que tengamos en nuestro teléfono dependerá de la memoria disponible del dispositivo. Cuando contamos con suficiente espacio, podemos hacer muchas cosas para convertir nuestro aparato en el mejor amigo. A fin de cuentas, las opciones que tenemos a nuestro alcance son más que infinitas.

Ahora bien, hay que considerar que algunas de estas apps bastante útiles para nuestra vida diaria no están disponibles en la tienda de aplicaciones. Bien puede ser que no ha habido una empresa que la cree para esta plataforma, o que haya salido un mod mucho más eficiente que la aplicación oficial. Sin importar la razón, aquí te damos algunas apps que debes descargar ya en tu celular.

Snaptube

Esta aplicación ya tiene varios años rodando por el sistema operativo Android. Gracias a esta herramienta podemos descargar y convertir a audio videos de la plataforma Youtube. Lo mejor de todo es que no corremos riesgos de infracciones pues es una aplicación ajena al sitio de videos más famoso del mundo.

Aquí tienes la posibilidad de convertir tus videos favoritos en audios. Esto ha resultado muy útil para quienes necesitan tener una canción en audio pero solo la encuentran en Youtube. No importa el tamaño que tenga el video, puedes usar esta aplicación para convertir o descargarlos en tu teléfono móvil.

Whatsapp Plus

La mayor competencia que tiene la aplicación oficial de mensajería instantánea. Y ahora que ha salido la noticia que dejará de funcionar en algunos dispositivos, esta se convierte en una alternativa más que eficiente para seguirnos comunicando con nuestros amigos y familiares.

No nos pueden dejar sin Whatsapp. Esta aplicación ha sido por años herramienta de comunicación con el mundo. Sin mencionar que incluso funciona para el ámbito laboral. Pero parece que a la empresa de la aplicación poco eso le importa. Pero no te preocupes con Whatsapp Plus tienes mucho más para disfrutar.

Esta aplicación te da la oportunidad de cambiar totalmente la apariencia. Así que podrás personalizarla a tu gusto, bien sea en color o fuente. Pero también tiene algo que la otra no nos puede ofrecer. No importa si has ocultado tu última conexión o informe de mensajería, puedes seguir viendo la de tus contactos sin problemas. Sin duda una forma eficiente de ocultarte pero seguir enterándote de lo que ocurre alrededor.

ACMarket

Si no te gusta la tienda de aplicaciones de Google, pues puedes tener una propia y única. Con ACMarket tienes la oportunidad de descargar todo tipo de contenido descifrado. No es de extrañar que cada vez más usuarios opten por esta herramienta para descargar juegos de forma gratuita y sin problemas para el dispositivo.

Tal cual como Google Play Store, ACMarket te muestra la lista de todas las aplicaciones más descargadas por los usuarios, pero a medida que vas descargando la apariencia cambia a una personalizada de acuerdo a tus gustos personales.

Con una interfaz simple y aplicaciones de punta listas para ser descargadas, ACMarket se convierte en la mejor opción para disfrutar de entretenimiento de calidad sin tener que pagar por lo que descargas a tu celular. Lo mejor de todo es que está disponible en más de 20 idiomas, incluido el español.

Lucky Patcher

Es probable que no hayas escuchado antes de esta aplicación, pero es una de las que está creciendo, con altas expectativas de ser una de las más populares del 2021. La razón es que aquí puedes parchar aplicaciones y juegos, así como bloquear anuncios para mejorar tu experiencia con las apps.

Con Lucky Patcher tienes la posibilidad de eliminar permisos de otras aplicaciones, así como hacer copias de seguridad en tu tarjeta SD. Sin duda, una de las mejores herramientas de parches que puedes descargar en tu teléfono móvil. Pero recuerda que esta app no la encontrarás en la tienda oficial de Google, así que debes descargarla como archivo APK.