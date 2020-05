El mejor casino online para jugar en Latam en cuarentena | Bonos de hasta 1.500€

Un casino online se ha vuelto la puerta de escape para muchos en esta cuarentena. Debido a las circunstancias, se dispone de mucho tiempo libre y las personas buscan un poco de entretenimiento y diversión en la web. Estas cualidades son las que les sobran a los casinos. Jackpot City casino ofrece las más divertidas secciones para pasar el mejor de los ratos.

Sí, el número de visitas a cada casino online ha incrementado notablemente en estos últimos días. Muchos usuarios acceden para disfrutar de los más asombrosos slots y los más innovadores juegos de mesa. Y no solo eso, también para realizar apuestas casino en los e-Sports, los cuales, por la contingencia del coronavirus, son los que están activos.

Mejores casinos online Latam para pasar la cuarentena

Gate777 Casino en línea

Gate777 Casino online cuentan con la certificación de eCogra y tiene licencia para operar de parte de la Malta Gaming Authority (MGA). Ofrece un bono de bienvenida de 1.000 US$ + 100 giros extras. Depósito mínimo 20 US$. Rollover x35. Juegos destacados:

Riches of Robin. RTP: 96.65%. Play'n GO.

100 Bit Dice. The Player.com.

Slotty Vegas Casino

Slotty Vegas es un casino online fundado en 2014. Se encuentra autorizado y regulado por las autoridades de juego de Malta (MGA). Ofrece un bono de bienvenida hasta 350 € y 135 giros gratis, con los cuatro primeros depósitos. Rollover x30. Juegos destacados:

Hit It Hard. RTP: ‎ 96.3%. ELK Studios.

Vegas Single Deck Blackjack en línea. Microgaming.

Casino Platinum Play

Este casino online opera legalmente gracias a una licencia otorgada por la Autoridad del Juego de Malta (MGA). Ofrece un bono de bienvenida del 100% hasta $800 gratis, con los tres primeros depósitos que se efectúen. Rollover x50. Juegos destacados:

The Phantom of the Opera. RTP: ‎ 96.57%. Microgaming.

Vegas Strip Gold Series. Microgaming.

Mejores casas de apuestas con e-Sports activos para apostar

Los deportes electrónicos o e-Sports son una excelente alternativa para los jugadores en esta cuarentena. Es la opción más segura y su funcionamiento es muy sencillo. Cada e-Sports tiene sus propias reglas y tienen acceso a diferentes dispositivos.

Estas son algunas de las casas de apuestas que ofrecen los mejores e-Sports:

Pastón Casino

Inaugurado en julio del año 2017, opera bajo la licencia expedida por la DGOJ. Ofrece un bono de bienvenida de hasta 1.500€ más 450 tiradas gratis tras los tres primeros depósitos. Depósito mínimo de 10€. Rollover x80.

Entre sus e-Sports, destacan:

Starcraft II.

Overwarch.

Bwin Casino

Tiene licencia de Reino Unido. Ofrece un bono de bienvenida del 100% hasta un total de 250€. Depósito mínimo de 10€. Rollover x5.

En esta sección figuran los siguientes e-Sports:

Counter-Strike.

Evil Geniuses.

Betsson

Tiene licencia de juego de Malta (MGA). Brinda a sus jugadores un bono de Bienvenida del 100% hasta $100 con el primer depósito que se realice. Este debe ser de $10, mínimo. Rollover x35.

Entre sus e-Sports favoritos, destacan:

Dota 2.

FIFA.

Los Juegos de casino online más jugados en cuarentena

Tragamonedas

Las máquinas tragamonedas son una gran opción de rivalo mx si quieres distraerte en esta cuarentena. En los distintos casinos online existen numerosos slots. Apostar en ellos es lo más sencillo de todo: seleccionas la máquina que prefieras e indicas los créditos a invertir. Y listo, se comienza el juego.

Estas son algunos slots que puedes probar:

Break Away Deluxe. RTP: 98.88%. Volatilidad mediana. Microgaming.

Serengeti Kings. RTP: 97.6%. Volatilidad mediana – alta. NetEnt.

Big Bad Wolf. RTP: 97.35%. Volatilidad baja. QuickSpin.

Juegos de mesa

Los casinos online también tienen para ofrecer una gran variedad de juegos de mesa. Si eres amante del Blackjack online, el póker y la ruleta online, esta es la sección ideal para ti. Además de ello, podrás disfrutar de juegos de dados y bingo.

Estos son algunos de los juegos de mesa más populares: