O martes Galicia continuará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con inestabilidade atmosférica. Deste xeito, o ceo estará parcialmente nubrado sen descartar chuvascos co avance do día. As temperaturas ascenderán entre lixeira e moderadamente.

O vento soprará frouxo do nordés, con intervalos máis intensos entre a Costa da Morte e Rías Baixas.