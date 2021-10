O martes Galicia irá quedando progresivamente na influencia das altas presións. Así, comezaremos a xornada con ceos parcialmente cubertos e chuvascos e co avance do día iranse abrindo grandes claros, sen chuvias.

As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso mentres que as máximas quedarán sen cambios significativos na metade norte e ascenderán no sur. O vento soprará frouxo do noroeste.