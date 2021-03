Martes de ceos pouco nubrados ou despexados en Galicia

Galicia manterase este martes baixo a influencia das altas presións, que seguen afastando as frontes que se desprazan polo Atlántico. Así se espera unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, coa entrada de nubes medias e altas co avance do día.

Segundo a información de Meteogalicia, que depende da Consellería de Medio Ambiente, haberá bancos de néboa matinais localmente persistentes en puntos do interior.

As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente con formación de xeadas e as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento soprará frouxo de compoñente norte. Así, os termómetros na capital lucense oscilarán entre os -1 graos no momento máis frío da xornada e os 11 no máis cálido.