Este martes os ceos de Galicia estarán anubrados con posibilidade de chuvascos

Continuaremos durante o martes nunha situación pouco definida en superficie, intermedia entre altas e baixas presións.

Con esta situación, agárdanse ceos anubrados con posibilidade de chuvascos, máis frecuentes pola tarde, localmente treboentos.

As temperaturas mínimas quedarán sen cambios, mentres que as máximas experimentarán un moderado ascenso. Os ventos soprarán frouxos, de dirección variable, con predominio do sueste.