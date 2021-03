O martes continuaremos baixo a influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación que nos trae un día de ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes de estancamento ao norte do Xistral.

As temperaturas en lixeiro ascenso máis acusado nas mínimas. O vento soprará do nordés con intervalos fortes no litoral norte.