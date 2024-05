Mario Fernando Puerta Arcila Temata como pichichi da competición

Mario Fernando Puerta Arcila, o dianteiro do Oural, acabou sendo o pichichi da competición da Segunda Sur logo de acadar 23 goles nos 29 partidos disputados esta tempada, o que lle dá unha efectividade de 0,79 tantos por duelo e complementa o título de campión do seu equipo. Só un menos menos logrou Daniel Roca Couso, do Friol, que reclamou a segunda posición, mentres que na terceira foi Sergio Álvarez Gallego o que pechou a tempada con 20 goles nunha apertada listaxe.