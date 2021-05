Veciños, amigos e familia déronlle este xoves unha sentida despedida a Manuel Rodríguez García, O Carpinteiro de Bazar, finado aos 83 anos. Aqueles que o coñecían e o querían xuntáronse nos tempos do distanciamento social tal e como a Manuel, unha cara habitual nas xuntanzas veciñais que esta pendemia nos roubou, lle tería gustado. Porque Manuel foi unha persoa que sempre honrou á súa familia e á parroquia que o viu nacer.

E porque se había algo co que Manuel gozaba, era parolando cos coñecidos, por exemplo da súa grande afección pola pesca, e compartindo todas as cousas boas que pasaban na súa parroquia, as cousas boas da vida.

Manuel era unha persoa moi querida, comenzando pola familia que coidou ata o último momento e acabando por todos os que o trataron, porque el sabía querer. Sempre te recibía cun sorriso na cara, e nin esa longa enfermidade da que nunca falaba e que o privou da mobilidade nestes últimos sete anos foi quen de borrarlle o sorriso perenne ou de minguar as súas enormes ganas de vivir.

Mesmo cando xa non lle era posible facer aquilo que o fixo merecedor do sobrenome de O Carpinteiro de Bazar nunha parroquia na que houbo moitos carpinteiros, na que o seu xenro mantén viva a tradición familiar. Porque se algo era Manuel, era un artesán da madeira. Tiña a sabedoría nas súas hábiles mans e tiña tamén a capacidade de saber trasmitirla, erixíndose en mestre de moitos aprendices na volta.

Manuel foise, pero o seu legado permanece en cada casa da Chaira, da Mariña, de Lugo... para a que fixo algún traballo, en cada carpinteiro ao que lle ensinou o oficio. Cun sorriso, sempre.