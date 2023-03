Manuel Mendes, a seis goles do pichichi tras marcarlle ao Antas

A falta de dez xornadas para que remate a liga non se debe descoidar a táboa de goleadores. Adrián Salgado, do Chantada Atlético, segue no primeiro posto con 23 goles en 23 partidos. Tras esta xornada, no segundo posto séguelle Manolito, do Foz. Despois do hat trick que lle asinara ao Pastoricense en febreiro subira posicións e ao anotar un tanto no partido contra o Antas xa son 17 tantos os que acumula o dianteiro.