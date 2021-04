Manola Portela López

A mi querida amiga Manola.

Gritaría de rabia, de impotencia, ante tanta injusticia pero solo serviría para desahogar un poco el dolor, soltarlo para que vuelva otra vez secar mis lágrimas para dejar sitio a otras nuevas preguntas porque, sabiendo que nadie tiene la respuesta. Es injusto que la gente buena y querida se nos arrebate sin dar opción a la defensa. Nos quitan la fuerza para no dejar que la lleven, nos dejan inútiles, desnudos ante el destino. Nos dan el dolor de compañero, la desesperación, hasta que nos rindamos a la evidencia y nos seguiremos preguntando por qué, siguiendo sin respuesta viendo como nos vamos yendo y quien debe irse (el perverso) queda. Seguirá el dolor y la rabia, gritando de impotencia por dentro, pero no podrá borrar nuestros sentimientos ni las risas, ni los buenos momentos hasta que llegue el último aliento. Nuestra querida Manola, la mujer rural que marcó tendencias, que rompió esquemas. Que levantó cimientos de constancia, amor y bondad, inteligente, creativa, trabajadora, estilosa y coqueta. Preciosa abuela. Con esa belleza tanto interior como exterior que rebosaba a borbotones, que absorbía todas las miradas. Como dijo Pilar: «Unha persoa chea de luz que iluminaba calquera sitio ao que ía, unha persoa única» y te vistieron para el último baile, mi Manoliña, con esos tacones sosteniendo tu figura, bonita como siempre en todos los sentidos. Cerraré los ojos y bailaremos la música del silencio con esa picarona sonrisa, nos miraremos con esos celos fingidos, y nos reiremos juntas, aunque sea en nuestros corazones y en nuestros sueños donde no existen las horas, solo los buenos momentos. Y todas las noches despedirás a tu gente querida, a tus niñas, tu Carballedo y tus nietos Sara y Alonso con un beso, seguirás siendo su ángel envolviéndolos con ese amor que fuiste labrando cada minuto de tu vida. Las madres nos enseñaron todo menos a vivir sin ellas, cortaron una rosa que no estaba marchita, que olía a bondad, y dejaron las espinas del dolor abriendo y haciendo heridas. Y no sé ni quiero despedirme, pero me obligan, mi querida amiga. Mi Manoliña querida. PAZ.

AGRADECIMIENTOS. La familia de la fallecida Emilia Real Olveira (q.e.p.d.), ante la imposibilidad material de contestar los numerosos testimonios de pésame, agradece por este medio la asistencia a los actos de funeral y entierro celebrados ayer, día 23, en la capilla de Velatorios Lucenses, y las muestras de condolencia recibidas.

—La familia de la fallecida María Isabel López de Silanes López (q.e.p.d.), ante la imposibilidad material de contestar los numerosos testimonios de pésame, agradece por este medio la asistencia a los actos de funeral y entierro celebrados ayer, día 24, en la iglesia parroquial de Santiago (A Nova), y las muestras de condolencia recibidas.