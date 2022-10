Reza un conocido slogan televisión que E se chove, que chova. Y vaya si está lloviendo estos días, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo ya tengo bien a mano en la puerta de casa un chubasquero, una cazadora, una gabardina y un par de paraguas. Para que no se me olvide el kit al salir a la calle, porque lo que nos dicen los que saben de esto del tiempo es que nos queda lluvia para rato.

Así que ya saben, a abrigarse bien, que el agua viene acompañada de bajón de temperaturas. Algo lógico, por otra parte, porque como le decía ayer a mi amiga Fina, estamos en octubre y esto es Galicia, así que es normal que haya borrascas, chaparrones y algún resfriado. Lo que ocurre es que estamos muy mal acostumbrados y en seguida nos pensamos que eso de estar a principios de octubre tomando el sol en la playa nos iba a durar siempre; y que eso del veroño ya no era exclusiva del Mediterráneo. Pues no.

Pero como el refranero es muy sabio, siempre tiene un acierto para cada situación, así que "Al mal tiempo, buena cara". Porque para sonrisas y rostros espléndidos los que se lucieron en la despedida que los compañeros de Magdalena en el antiguo Parque y Talleres Militar le tributaron con motivo de su jubilación. ¡Vaya fiesta!

También de celebración estuvo la directora general de A.M.A, Raquel Murillo, tras su excelente dirección de la jornada sobre la Ley de Autonomía del Paciente, en la que contó con grandes expertos, como Ana Pastor, Elena Mantilla, Manuel Marchena, José Luis Seoane y Federico de Montalvo.

Y no menos esplendorosas estuvieron las representantes de Adicam, que le pusieron el colofón a la jornada mundial contra el cáncer de mama acudiendo al encendido de la fachada del Concello de Pontevedra de un vistoso color rosa.