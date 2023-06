As baixas presións localizaranse durante esta xornada sobre as illas Británicas, pero aínda achegarán inestabilidade e aire húmido procedente do Atlántico.

Así, os ceos permanecerán parcialmente cubertos e con chuvascos, que serán máis frecuentes e intensos pola mañá na metade oeste e pola tarde na metade leste. As temperaturas descenderán lixeiramente. Os ventos soprarán frouxos, de compoñente sur pola mañá e de compoñente oeste á tarde.