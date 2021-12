Luis Pérez Santos

Padrino, qué injusta es la vida; en el mejor momento nos abandonas, tu batalla siempre era ganar, pero esta vez nos tocó perder. En esa infancia, cuando yo cenaba los pinchitos que me preparabas para acompañarte cuando llegabas a casa de los abuelos, o cuando estabas durmiendo y te abría los ojos para que despertaras. Siempre compartiendo momentos muy bonitos que me quedarán en el recuerdo. Como este último año, con tus meriendas en Hombreiro. Qué bien, cómo me gustaban esos momentos, ojalá se siguiesen repitiendo.Ahora nos acompañará la tía y nos acordaremos siempre de ti. Y esa partida a las cartas que no nos gustaba perder. Pero la vida es así de injusta. Partiste de forma tan repentina que no tuvimos tiempo a decirte adiós. Roguemos a Dios que te tenga en la gloria, mientras nosotros te llevaremos siempre en el corazón.