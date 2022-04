Lugo vuelve a la rutina con un frente frío que trae nubes y baja los térmometros

El sol y las elevadas temperaturas de las últimas jornadas se han ido casi al tiempo que la Semana Santa. El regreso a la rutina coincide con la llegada de un frente frío poco activo que rompe este lunes la barrera anticiclónica de los últimos días, lo que trae un descenso de temperaturas a la comunidad.

Atendiendo a las previsiones de Meteogalicia, esto implicará un aumento de las nubes, que serán más compactas en el tercio norte. De hecho, allí se esperan precipitaciones, en general débiles e intermitentes.

En lo que respecta a las temperaturas, experimentarán un descenso que será más acusado en los valores diurnos. Así las cosas, las máximas se moverán entre los 15 grados de Lugo, Santiago, Ferrol y A Coruña y los 22 previstos para Ourense. Las mínimas no bajarán de los 6 grados en las principales ciudades.

Los vientos soplarán de componente norte y serán algo más intensos a partir del mediodía.

Boa tarde! Comezan a entrar as nubes polo noroeste asociadas a unha fronte que non é moi activa, non deixará moita auga, mais vai significar un cambio de tendencia para esta vindeira semana, con tempo en #Galicia máis frío e con chuvascos que mesmo poderían deixar algo de neve... pic.twitter.com/YNCqW1do27