Lugo espera choivas pola tarde do domingo

O domingo Galicia queda baixo a influencia das baixas presións, coa chegada dunha fronte durante a mañá.

Agárdanse ceos nubrados con chuvias que comezarán a rexistrarse co avance da mañá pola Coruña e a partir do mediodía irán chegando a toda a provincia de Lugo e ao resto da Comunidade. As temperaturas mínimas continuarán sen cambios ou cun lixeiro ascenso, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán de compoñente sur, fortes no litoral atlántico e frouxos con intervalos de moderado no resto.

MÍNIMA-MÁXIMA

A Coruña 16° 19°

Ferrol 15° 20°

Lugo 12° 18°

Ourense 15° 20°

Pontevedra 16° 19°

Santiago de Compostela 15° 17°

Vigo 17° 20°