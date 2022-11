Lixeiro ascenso das temperaturas este mércores en Galicia

O mércores, quedaremos transitoriamente baixo influencia anticiclónica, pero unha pequena borrasca irase achegando desde o oeste e afectaranos a partir da noite. Con esta situación, agárdanse ceos nubrados con algún orballo ocasional no oeste e no suroeste da provincia da Coruña e un aumento progresivo de nubes no resto do territorio segundo avance o día.

Xa pola noite e ao longo da madrugada do xoves, as chuvias asociadas á borrasca estenderanse de oeste a leste por toda a xeografía galega. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, localmente moderado no caso das mínimas. Os ventos soprarán do sur e suroeste, frouxos en xeral, pero se intensificarán de xeito importante durante a madrugada do xoves, acadando intensidade forte no litoral atlántico.