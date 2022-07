Na lembranza de Manuel Jesús González Capón

O 2 de xullo de 2022 foi para min un pracer asistir ao acto conxunto de inauguración e nomeamento da área recreativa de Baralla, cun recoñecemento implícito, xusto e merecido a don Manuel Jesús González Capón, alcalde de Baralla desde 1987 a 2019.

O escenario, un espazo idílico ás beiras do río Neira, un día soleado no que resplandecía e se respiraba unha forte emoción representada polas bágoas de sentimento, ledicia e recordo que desprendiamos as numerosas persoas alí presentes, unidas polo mellor broche que el nos legou, a amizade.

Iso é o que me conmoveu e motivou, con moita ilusión, a escribir estas letras, para facer partícipes do excepcional, único e transcendente que foi ese intre aos que por diversos motivos non estiveron.

Din que «cando nun mesmo lugar moitas persoas senten o mesmo, créase unha maxia», esa maxia era a que envolvía o día 2 de xullo a área recreativa Manuel Jesús González Capón, un complexo natural, paisaxístico e deportivo; hoxe, un proxecto feito realidade que se comezou a executar hai 16 anos.

Manolo sempre levou á súa Baralla natal no seu corazón, e con moito orgullo e elegancia lucía o «pin heráldico» co escudo municipal na solapa esquerda das súas chaquetas, mostra representativa do especial que para el era o seu pobo e os seus veciños; deste xeito, Baralla acompañábao nos seus mellores proxectos, nas sinaturas máis importantes, e como non, na presidencia da celebración das festas patronais na honra a San Vitorio.

Polo que coñecía persoalmente a Manolo e froito das conversas que escoitei e compartín cos seus amigos e amigas, no mellor ambiente de concordia e confraternidade, tomando un «vino español» como el dicía, e uns suculentos aperitivos o día da súa homenaxe póstuma, definiriámolo como unha persoa sociable, cercana, entrañable, xenerosa e empática, pero sobre todo «unha persoa que fomentaba e reforzaba os lazos de unión».

Profesionalmente foi unha persoa constante, cunha exhaustiva capacidade e valía para o traballo, e unha moi clara prioridade «mis [email protected], a quien me debo», como sempre dicía; mostra diso son os 32 anos á fronte da alcaldía de Baralla, unha vida de dedicación plena ao municipio e aos seus habitantes.

Politicamente, unha ampla traxectoria no Partido Popular, qué mellores definicións que un reflexo das moitas que manifestaron nalgún momento os seus ben queridos compañeiros e compañeiras de partido: «Un exemplo de unión política e traballo en común », «leal compañeiro e bo amigo » ou «unha figura clave do PP da provincia de Lugo e de Galicia».

O acto culminou co descubrimento dun fermoso e espectacular monolito conmemorativo dun tridente: unha persoa, Manuel Jesús González Capón; un lugar, a área recreativa de Baralla, que leva o seu nome, e unha data, o 2 de xullo de 2022 (día no que se cumpriron 3 anos do seu enterro).

Atrévome a dicir que entre todos e todas, coa nosa presencia e transmitindo o noso aprecio, cariño e arroupo ese día, que emanaba un significado tan íntimo, persoal e sentimental para a familia, amizades, compañeiros e veciños, fixemos da homenaxe un intre especial e inesquecible.

Non teño dúbida que Manolo seguirá sempre vivo no recordo de todas e cada un das súas amizades, nos que me consta que deixou unha pegada profunda e imborrable, porque unha pequena lembranza é unha gran presencia.

A miña gratitude hacia Manolo por unha carreira baseada na aprendizaxe e nas oportunidades, e por ser un gran mestre dos valores da vida.Gracias por todo e gracias por tanto, Manolo, un excelente líder e mellor persoa. ‘L N’