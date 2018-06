Lara Méndez pedirá a Pedro Sánchez que recupere los proyectos paralizados en Lugo

La alcaldesa Lara Méndez confía que con la llegada del socialista Pedro Sánchez al Gobierno en España "o tratamento do Executivo do Estado a Lugo dea un xiro radical de 180 grados", ya que considera que durante la etapa de Mariano Rajoy "deulle as costas a todas e cada unha das necesidades dos veciños e veciñas de Lugo".

La regidora confía en que a partir de ahora el Gobierno central "volva mirar cara a Lugo e o poña de novo no mapa, escoitando e atendendo as súas demandas, moitas delas históricas", por lo que pedirá que el Ministerio de Fomento recupere proyectos paralizados como la llegada del Ave o la estación intermodal.

También reclamará mejoras en la implantación de los servicios de mercancías, el desdoblamiento de la Ronda Norte y una pasarela al altura de As Gándaras, así como el impulso de las obras de las autovías a Santiago y Ourense.