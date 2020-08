+KIDEAS, la tienda de Lugo donde es posible encontrar de todo

SI EXISTE, lo encontrarás en +KIDEAS. La tienda multimarca +KIDEAS acaba de abrir en Lugo con más de 50.000 productos de hogar, textil, droguería, electrónica, papelería, ocio y juguetes, bricolaje, mascotas, jardinería y automóvil. Es esa tienda que te facilita la vida diaria y la que te viene a la cabeza cuando no sabes qué regalar. Sabes que allí lo encontrarás.

Tanto si necesitas algo de las secciones enumeradas como si quieres un plan para un día nublado en la ciudad, puedes recorrer sus 2.400 metros cuadrados y 3 plantas de local unidas por un ascensor panorámico. En esta escapada encontrarás todo lo que te puedas imaginar (¡y lo que no también!). "El nombre de la tienda también hace referencia a todas esas ideas que le damos al cliente cuando se detiene en cada rincón o estantería", comenta Iván Ruan, el propietario.

Hoy te invitamos a coger ideas a través de este recorrido en papel por esta gran superficie comercial en el centro de Lugo. Al llegar tienes dos entradas, una en la planta principal y otra en la planta -1, donde puedes aparcar el coche en el parking disponible para clientes. El local de +KIDEAS ha supuesto una gran inversión y responde a un diseño de comercio moderno. "El diseño está pensado para que los recorridos principales te vayan descubriendo los diferentes mundos", comentan desde el estudio de arquitectura Helper Marketing y Expansión encargados de la obra.

Nos disponemos a descubrir esos mundos que +KIDEAS va poniendo ante nosotros. Mundos o secciones que también encontramos identificados por colores en función de las categorías de producto. En la planta más baja están las secciones de productos para mascota, automóvil y jardinería. Estos suelen ser más pesados y así ya tienes al lado el coche para guardarlos. ¡Está todo pensado para la comodidad del cliente!

La céntrica superficie comercial se distribuye en tres plantas y parking para clientes

Un ascensor panorámico nos conduce y traslada entre plantas. Subimos ahora a la planta 0, la principal. Aquí encontramos todos los complementos necesarios para nuestra vida diaria: papelería, electrónica, juguetes, droguería, bricolaje y artículos de temporada. Ahora mismo todavía podemos conseguir un flotador o una sombrilla para este final de verano. En unos días, ya estará todo listo para la vuelta al cole. ¿A quién no le gusta estrenar libretas, estuche y mochila? En +KIDEAS nos sumergirán en todo un universo para ser los más preparados de clase.

Subimos a la planta 1, dedicada al hogar. Muebles, decoración, textil… todo lo que necesitas para darle un cambio a tu casa o simplemente añadir algunos detalles. ¡Lo distinto que se ve un dormitorio con solo cambiar la colcha de la cama! O añadir un cuadro, un mantel a la mesa, o unos platos diferentes para esas fotos de Instagram.

Marcas reconocidas

"Incorporamos continuamente marcas conocidas de más calidad y a buen precio", explica Iván. Porque +KIDEAS ofrece precios asequibles, sí, pero con mayor calidad y garantía. Encontramos marcas como Clementoni en juguetes, Legrand en productos de electricidad, Flower en jardinería, Inofix para bricolaje, ITEM en muebles y decoración o Fagor en la sección de pequeño electrodoméstico. "Nuestra intención es apostar cada vez más por marcas nacionales", afirma el gerente. Y están en ese camino.

Facilidades para el cliente

La atención al cliente es clave y más en una superficie tan grande. Además de los colores, los dependientes te guían por los pasillos y las diferentes áreas temáticas. Y no solo eso, si vas a por un producto y no lo hay (lo cual sería raro dado al gran stock disponible), en +KIDEAS te lo buscan en un catálogo más completo para conseguírtelo. "Si no lo tenemos en tienda, existe la posibilidad de pedir el producto y recibirlo en tan solo 24 horas", explica Iván.

Además, para mayor comodidad del cliente, ofrecen servicio a domicilio a partir de un pedido mínimo. Todas las ventajas de los gigantes online pero sin salir de Lugo y apoyando al comercio local.

Todo lo que buscas, y mucho más, lo encontrarás en +KIDEAS. Eso sí, +KIDEAS es una tienda a la que entrar aunque no estés buscando nada en particular. Tan solo ir de compras, dejarte llevar y sorprenderte con artículos originales para hacerte un autoregalo. Puedes visitar +KIDEAS en calle San Roque, 165, en Lugo.



Las claves de la tienda +KIDEAS

Productos ▶ Más de 50.000 referencias de bazar, hogar, droguería, electrónica, papelería, ocio y juguetes, aire libre, bricolaje, textil, mascotas y automóvil.

Marcas ▶ Diferentes marcas nacionales e internacionales de calidad.

Precios ▶ Productos asequibles y a los mejores precios del mercado en todas las marcas.

Horario ▶ De lunes a sábado de 9.30 a 21.30 horas. Ubicación ▶ Rúa San Roque, 165, Lugo.

Parking ▶ Gratuito para clientes, con acceso por rúa Rey Don García, 26.

Espacio ▶ Distribuido en tres plantas, la superficie comercial es de 2.400 metros cuadrados y el aparcamiento de 600 metros cuadrados.

Tienda on line ▶ En unos meses se habilitará la web y la tienda online para que puedas comprar desde casa si lo prefieres.

A domicilio ▶ Envíos a casa a partir de un pedido mínimo.