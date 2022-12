Julio Alberto, dous goles para encadear 5 vitorias consecutivas

O equipo que adestra José Antonio Vázquez conta os últimos 5 partidos por vitorias e está a ser a sorpresa do último treito da primeira volta. Este sábado gañoulle ao Lemos B grazas á boa actuación de Julio Alberto, autor dos dous primeiros goles do seu equipo. O centrocampista do Ferreira é peza clave e xogou de titular os 14 partidos desta primeira volta.