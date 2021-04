Juguear ofrece juguetes a precios especiales para escuelas y colegios

La empresa especializada en la comercialización de juguetes de madera lúdicos y educativos para todas las edades ofrece una promoción de precios especiales para escuelas. Se trata de una iniciativa que va de la mano de los valores y compromiso que tiene la e-Commerce barcelonense con el juego de calidad.

La e-Commerce dedicada a la venta de juguetes de calidad ofrece precios especiales a las escuelas y colegios con el fin de incentivar el buen uso de los juguetes. Se trata de juguetes hechos, en su mayoría, de madera que destacan por sus valores y objetivos. Juguear es una empresa barcelonense que se encarga de comercializar juguetes de calidad los cuales son seleccionados por sus fundadores, Xènia y Roger. "Jugar es la actividad más importante para los niños, es a lo que dedican más horas al día, es a través del juego que ellos entienden el mundo, que lo comparten, lo viven y lo experimentan", expresan desde esta tienda online con sede en Sant Sadurní d'Anoia. "Es a través del juego que los niños adquieren e interiorizan los valores sociales y emocionales y es también a través del juego que aprenden cada día a una velocidad vertiginosa todo tipo de conocimientos y habilidades", resaltan.

Es por este motivo que la empresa ha decidido lanzar esta iniciativa con el fin de ofrecer juguetes especiales que incentiven el juego de calidad en escuelas y colegios. "Estamos comprometidos con el juego de calidad y por eso queremos poner al alcance de las escuelas, jardines de infancia y otros colectivos una cuidada selección de materiales de juego y juguetes que contribuyen al desarrollo infantil", señalan. Los fundadores de Juguear pretenden ayudar con esta iniciativa a los profesionales de la educación y de la crianza. "Se trata de desarrollar la imaginación de los pequeños, pero también de potenciar el pensamiento creativo e, incluso, de mejorar sus habilidades sociales", explican. El catálogo de Juguear es uno de los más completos en cuanto a juguetes lúdicos, de madera y con valores éticos se refiere, tal como expresan desde la e-Commerce. Tanto Xènia como Roger, padres de Gala y Laila, se encargan de llevar a cabo el proceso de selección de juguetes de madera y de juego adaptados a las distintas dinámicas en clase. "Estos juguetes permiten a los maestros trabajar de forma transversal la adquisición de hábitos, la expresión y compresión oral y la gestión de los sentimientos, entre otros", puntualizan.

Los responsables de esta tienda online referente en la venta de juguetes de calidad van ampliando de manera constante el catálogo de productos. Así mismo, se ofrecen a buscar materiales específicos a demanda. "También nos ponemos a disposición de los docentes para buscar algún material específico que quizá no veas en nuestra tienda online pero que también te pueda interesar", indican. Desde Juguear facilitan varios medios de contacto para facilitar toda la información y precios especiales para escuelas y colegios. "Si quieres aprovechar esta iniciativa, así como preguntarnos por cualquier otra cuestión, puedes hacerlo a través del teléfono o email que puedes encontrar en nuestra web", expresan.

La mayor selección de juguetes de calidad y con valores

Juguear es una de las tiendas con mayor cantidad de juguetes de calidad y con valores presente en el panorama mercantil. Esta tienda cuenta con juguetes de todo tipo, como son los juguetes de madera. "Siempre me han gustado los juguetes de madera, creo que tienen algo mágico que no puede compararse con otro tipo de juguetes y de un modo u otro siempre me han atraído y cautivado, por su tacto, por su olor, por su diseño…", destaca Xènia Porcel. "Creo que de algún modo representan la auténtica infancia y cuando ya eres mayor y tocas un juguete de madera, por un instante, vuelves a conectar con el niño o la niña que un día fuiste", remarca.

La mayoría de los juguetes que son seleccionados en Juguear están hechos de madera. Para los responsables de la empresa, este tipo de juguetes ayudan a que los niños se diviertan, pero también a que crezcan libres y felices. En Juguear cuentan con un catálogo de juguetes que está dividido dependiendo de la edad de los menores. Así pues, se distinguen tanto los juguetes para los recién nacidos y bebés, de 0 a 12 meses y de 12 a 24 meses; y los juguetes para niños, como lo son aquellos que están pensados para los menores de 2 a 7 años y para los de más de 8 años.

En la selección de productos llevada a cabo por Juguear pueden distinguirse todo tipo de juguetes, como son los juguetes para bebés del tipo apilaciones y encajables, correpasillos y arrastres, disfraces, estimuladores sensoriales, juguetes para la bañera, mini mundos, puzles para bebés, mesas de luz y complementos y muchos más. Los principales juguetes para niños se clasifican dependiendo de si son juguetes de artes plásticas, juegos libres, bloques y construcciones, bicicletas sin pedales, juguetes educativos, juguetes musicales, muñecas y accesorios, puzles, pizarras magnéticas, tablas curvas, juegos simbólicos y otros muchos. "La raíz de Juguear es ayudar a que otras familias ofrezcan a sus hijos e hijas buenos juguetes con los que puedan divertirse, pero también sentirse libres y felices", matizan.

Juguear, una tienda basada en la experiencia como padres

Juguear es una e-Commerce que nació de la experiencia de Xènia y Roger como padres primerizos. Concretamente, al comprobar que muchos de los juguetes que recibía su primera hija Gala no cumplían con los valores que ellos deseaban. "Después de ver cómo la habitación de mi hija se llenaba de juguetes, juegos y otros artilugios que no me gustaban (todos regalados con amor y cariño por gente que me quiere y aprecia), me di cuenta que escoger y regalar un juguete no es una acción neutral", explica Xènia Porcel. Fue en ese momento, concretamente desde finales de 2016, cuando decidió dar el paso junto a su pareja Roger para lanzar Juguear.com. "Desde entonces trabajamos de forma incansable por encontrar marcas de juguetes que cumplan con nuestros estándares de lo que consideramos "un buen juguete" y ponemos todo nuestro cariño, ilusión y empeño por intentar que nuestro mensaje llegue cada día más lejos, contribuyendo así a que más niños crezcan de forma libre y feliz, rodeados de materiales que potencien lo mejor de ellos", concluyen.