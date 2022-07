Los juegos de azar y apuestas se sitúan como la actividad de comercio electrónico con más transacciones en España

En datos generales, durante todo el año 2021, el comercio electrónico en España superó los 57.700 millones de euros en transacciones online, lo que supone un incremento del 11,7% más que el año anterior.

Analizando el último informe trimestral publicado este mes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pueden ver reflejados los sectores de actividad con mayor volumen de comercio electrónico en el año 2021, situándose a la cabeza del ranking las Prendas de vestir, con un volumen del 8%, y en un cuarto lugar, inmediatamente después de las Agencias de viajes y operadores turísticos, se encuentra el sector de los Juegos de azar y apuestas, con un volumen del 4,4%.

En cuanto a las actividades con mayor porcentaje de transacciones del comercio electrónico en España, es donde la industria de los Juegos de azar y apuestas lidera el ranking con un porcentaje de transacciones del 7,3%, seguido por los Restaurantes con un porcentaje del 6,5%, los Grandes almacenes con un 6,3% y las Prendas de vestir con un 6%. Si continuamos recorriendo este ranking nos podemos encontrar, en orden decreciente, las áreas de negocio del Transporte terrestre de viajeros, las Actividades anexas al transporte, los Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos, y la Suscripción a canales de TV.

Como se realizan las transacciones de comercio electrónico en los casinos online españoles

Como bien indican desde Casino.es, una web especializada en información sobre casinos con licencia, podemos encontrar en su sección sobre los métodos de pago en los casinos online españoles que el método de depósito preferido por los jugadores a la hora de ingresar dinero en un casino online es mediante el uso de tarjetas Visa o Mastercard, seguido por la empresa de pago en línea más usada en España, que se trata de PayPal.

Se debe además mencionar que, debido al crecimiento continuado de la plataforma española de pago móvil Bizum, este método de pago está siendo usado cada vez más en transacciones de juego online realizadas desde dispositivos móviles.

Principales métodos de pago en los casinos españoles

Actualmente en los casinos online españoles existen alrededor de 20 métodos de pago para ingresar o retirar dinero. Entre los principales métodos de pago usados por los jugadores españoles nos podemos encontrar los siguientes.

Tarjetas Visa y Mastercard

Las empresas Visa y Mastercard son los mayores emisores de tarjetas de crédito del mundo. Actualmente no existe banco que no trabaje con una de ellas para la emisión de sus tarjetas, que actualmente cuentan con innovadores sistemas de seguridad, como el sistema 3D Secure, implementado como Verified by Visa en el caso de las tarjetas Visa, o como Mastercard SecureCode en el caso de las tarjetas Mastercard. Este tipo de tarjetas son el método de pago preferido de los usuarios españoles a la hora de depositar dinero en plataformas de juego online.

PayPal

Empresa americana que provee el servicio de pago en línea más usado en España, fundada, entre otros, por el mediático emprendedor Elon Musk. Prácticamente todos los casinos españoles permiten hacer depósitos y retiradas mediante PayPal.

Bizum

Servicio de intercambio de dinero entre particulares desarrollado por una unión de bancos españoles y amparado por el Banco Central Europeo. El uso de Bizum se extendió rápidamente entre los usuarios más jóvenes, y hoy en día ha conseguido penetrar en el grueso de la población, llegando incluso a estar disponible en el gigante textil Inditex para pagar. Está integrado en las aplicaciones bancarias de los bancos asociados al servicio.

Transferencia bancaria

El uso de transferencias bancarias en el ámbito del juego online sigue estando de completa actualidad. Tanto como para ingresar dinero en un casino como para retirar dinero de la cuenta de jugador, ya que en ocasiones la retirada de cantidades elevadas suele ser más económico realizarla a través de este medio de pago.

Paysafecard

Esta empresa comercializa cupones precargados con una cantidad fija de dinero que puede ser usado en comercio electrónico. Los cupones pueden adquirirse en establecimientos físicos, como supermercados o gasolineras, o a través de su página web realizando el pago online mediante tarjeta.

MuchBetter

Plataforma de reciente creación, muy centrada en los pagos móviles. Ofrece una aplicación disponible para las principales plataformas móviles, en la que la identificación y los pagos entre usuarios se realizan simplemente con el número de teléfono. En España se ha dado a conocer debido al patrocinio del Real Betis, club de futbol sevillano que milita en la categoría superior de la liga española.

Neteller

Serio competidor de PayPal en el ecosistema del juego online. Se trata de un sistema de pago en línea que fue creado para procesar principalmente transacciones de juego online. Hoy en día ha evolucionado y su servicio es muy completo, llegando a ofrecer incluso la compra y venta de criptomonedas dentro de su plataforma. Permite realizar compras a través de su aplicación móvil y ofrece también la posibilidad de solicitar una tarjeta Mastercard asociada a la cuenta de monedero electrónico para realizar compras tanto en comercio electrónico como en comercios tradicionales.