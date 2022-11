Juan Manuel Silva marcou un gol en propia meta e os 3 puntos para o Corgo

Juan Manuel Silva é, seguramente moi ao seu pesar, o protagonista da xornada no grupo sur. O xogador do Paradela marcou dous goles no partido contra o Corgo, pero non co resultado que lle gustaría. O primeiro deles serviu para empatar o partido a uns minutos do ecuador da primeira metade, pero o segundo, a falta de 20 minutos para o final do choque, foi en propia porta.