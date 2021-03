José Salvador Salvador

Querido papá: El tiempo pasa, la herida cicatriza pero tu recuerdo permanece intacto.

Todos los días estás presente en mi vida, en nuestras vidas. Las palabras adecuadas para expresar lo que has supuesto para mí, para nosotros son difíciles de encontrar.

Tu integridad, tu empatía, tu amor por la familia, son tantos y tantos valores que nos has transmitido...

Hace tiempo que no nos acompañas por este camino a veces increíble y a veces empedrado que es la vida y todavía no he sido capaz de colocar un retrato tuyo porque es como reconocer que te has ido y solo puedo recordarte así y te tengo tan presente en mi día a día...

Gracias por haberme dado la vida, gracias por tu cariño, gracias por tus consejos aunque fuera para corregirme, gracias por tus lecciones de vida que han sido tantas, gracias por ser mi padre, nuestro padre, abuelo, suegro, marido...

Felicidades, papá. P.S.