Cuarenta años atrás conocimos a José Rafael Pedrosa López, cuando uno todavía no había terminado los estudios de Derecho y empezaba a visitar la vetusta sede judicial de Sarria de la mano de quien fue su amigo, compañero y maestro, Antonio Díaz Fuentes, y él era el juez de distrito. Luego de unos compases de cierto temor reverencial durante un tiempo por parte del novel, el cariño y la consideración con el que siempre nos trató fue muy estimable.

La última vez que nos vimos fue hace unos meses y merced a coincidencia en la calle Obispo Aguirre de Lugo, encuentro que nos sirvió para acreditar, una vez más, el recíproco afecto que nos unía. A primera hora de la mañana de ayer, miércoles 28 de abril, la lectura de este medio nos deparó la triste nueva, y es que una muy querida persona se había ido de este mundo.

José Rafael Pedrosa López inició su andadura como juez, como ya ha quedado dicho, en el juzgado de distrito de Sarria, atendiendo también en ocasiones el de distrito de Quiroga, en tiempos en los que uno recuerda que el volumen de pleitos civiles en Sarria ascendía a 32 en un año, siendo titular de la secretaría el peculiar y también queridísimo Antonio Pérez Cortiñas, la oficial Esperanza Fernández Guitián, que se ha jubilado este mismo mes; la auxiliar, María Jesús Rodríguez Rodríguez, y el agente, Gonzalo Trashorras García. Luego recaló en el juzgado de primera instancia nº 9 de A Coruña, para retornar posteriormente a su ciudad de Lugo al hacerse cargo del juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 y, años más tarde y hasta la jubilación, desempeñando el cargo de magistrado en nuestra Audiencia Provincial.

Tanto en el ámbito profesional como en el personal todos tenemos defectos y virtudes, todos somos más o menos vanidosos y todos cultivamos más o menos las relaciones sociales; no era esta persona de hacerse notar ni muy proclive a los eventos, tratándose de un ser muy discreto y humilde, recordando uno lo mucho que nos costó que aceptara cuando dejó Sarria que le tributásemos un homenaje merced a la celebración de una comida de despedida. Fue un íntegro administrador de Justicia, con un recto proceder que no dio lugar al más mínimo incidente con profesionales, compañeros y funcionarios. Y, en los tiempos en los que todavía eran habituales los reconocimientos judiciales en los litigios del mundo rural en la jurisdicción civil, se manejaba con una impronta de autoridad, que no autoritarismo, que servía para ejercer uno de los esenciales poderes del Estado con criterio y gallardía y ello hasta cuando vinieran mal dadas.

Que Dios le acoja en su seno. ‘Sit tibi terra levis’; buen viaje y hasta siempre.