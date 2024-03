José A. Méndez Miguélez marcou o gol que os meteu de novo en zona play off

caeu ante o, que volve coarse no grupo de privilexio (2-3). Partido moi igualado no que se adiantaron cedo os locais. Non tardaría o empate, que entrou nun córner, e logo nunha boa xogada combinada conseguiron adiantarse de novo os da Ulloa. Moito sufrimento para os vencedores que foron xustos de efectivos. No desconto, o local empatou nun saque de córner pero na última xogada, José Á puxo o gol da vitoria.