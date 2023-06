Jornada de transición marcada por los chubascos intermitentes

El martes la comunidad gallega quedará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones. De este modo, el cielo estará parcialmente cubierto con chubascos irregularmente repartidos que irán remitiendo de cara a la noche. Se espera que el resto de la semana remitan las lluvias que llevan días acompañándonos.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos. Las máximas superarán los 22 grados en las siete ciudades gallegas y los termómetros no bajarán a menos de 14 grados. El viento soplará flojo variable por la mañana, tomando componente norte por la tarde. No se esperan alertas meteorológicas.