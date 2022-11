Jorge Vázquez, Un gol decisivo contra un dos favoritos

O gol que o sábado marcou Jorge no ecuador da segunda metade do partido contra o Oural serviu para que o equipo de Monforte lograra tres puntos importantes. É a segunda vitoria desta tempada no Luis Bodegas dos de Manuel De la Horta, que aínda non conseguiron puntuar fóra da casa. Jorge leva anotados 5 tantos este ano, case a metade dos que leva en total o equipo (12).