Jorge López Vizcaíno, o autor do gol do empate no derbi mariñao da xornada

Esta fin de semana o único choque costeiro celebrouse no Santa Cruz e o Lourenzá conseguiu empatarlle ao Burela. José Ángel fixo o 1-2 na segunda metade e Jorge López asinou o 2-2 a pase de Recalde. O centrocampista do Lourenzá leva xa 10 tempadas no club e o desta quenda foi o seu segundo gol do curso 22/23.