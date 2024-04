Jesús María Yáñez Ares marcou o gol da vitoria ante un dos aspirantes ao ascenso

tamén castigou as aspiracións do, xa que venceuno pola mínima, o que lle dá un impulso aos de Cospeito para lograr a salvación. O dominio estivo máis entre os locais aínda que o Muimenta cando roubaba xeraba perigo. Xusto antes da pausa, nun golpe desde fóra da área, Jesús marca polos visitantes. Na segunda parte houbo ocasións para os dous, pero o marcador non se moveu máis, nin logo da expulsión dun xogador local.