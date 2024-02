Jairo Campo Vázquez, o pichichi da dianteira verde

O Burela mantense coa mirada fixada no ascenso. Esta xornada gañou na casa ao Lourenzá e, aínda que lles custou abrir a lata, Jairo Campo deu pé á vitoria co primeiro gol no 27’. Con este, o dianteiro leva 13 tantos no curso, un máis que o seu compañeiro Adrián Fernández.