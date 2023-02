Ismael Prieto: Tres goles vitais para lograr a salvación

O Celta Barreiros tiña este sábado no Ventiño un partido decisivo contra un rival directo na loita por evitar o descenso. Os da Mariña lograron a vitoria e sitúanse con 4 puntos de vantaxe do pechacancelas, o Goiriz. O protagonista do encontro foi Ismale, autor de tres dos catro goles do Celta Barreiros.