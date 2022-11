Non foi doado o partido deste sábado para o Friol. Tivo que empregarse a fondo para dobregar ao Spórting Lucense, que se adiantou con dous goles de Rubén no cuarto de hora inicial. O equipo local foi todo o partido a remolque no marcador pero na segunda metade Javier Serén moveu o banco e Isaac, que entrou en substitución de Bruno, marcou o gol decisivo.