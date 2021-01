La importancia de vigilar a tu perro cuando no estás en casa

Son numerosos los lucenses que se declaran amantes de los perros. El mejor amigo del hombre está presente en cuantiosas viviendas de nuestra provincia, brindando a los propietarios un cariño impagable. No importa si es un estudiante que vive solo, una familia o una pareja de ancianos: en cualquier caso se agradece enormemente contar con un can en el domicilio.

Pero no siempre se está en casa. Tarde o temprano llega el momento de dejar solo al perro durante una mayor o menor cantidad de tiempo. Será entonces cuando echarás en falta no solo su compañía, sino también el simple hecho de saber cómo está.

Afortunadamente la tecnología ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Tanto es así que, a día de hoy, existen cámaras que han sido fabricadas con el único fin de vigilar al can al que tanto quieres.

Claves para elegir bien

No solo una marca ha desarrollado este tipo de dispositivos. En la actualidad el mercado pone a tu entera disposición un amplio abanico de aparatos, así que es importante que sepas elegir una cámara de vigilancia para tu perro.

Lo primero que has de tener en cuenta es la calidad de la lente. Si la resolución no es demasiado elevada te costará distinguir algunos detalles. Por ejemplo, una cámara Full-HD mostrará incluso el pelaje del animal con una calidad pasmosa. Distinguir a la perfección es crucial si, por ejemplo, el perro come algo que no debe. Viéndolo por la cámara sabrás si es peligroso o no.

Continuando con lo que hace referencia a la lente, no te olvides de comprobar un dato fundamental: el ángulo de visión. Si el mismo es grande abarcarás mucho espacio sin necesitar varios dispositivos para ver por dónde se mueve el animal.

También debes valorar la implementación de un modo de visión nocturna, aunque no es necesario si no tienes previsto dejar solo al can por la noche. En caso afirmativo, todo será visualizable sin dificultades.

Por otra parte, cada vez adquiere una mayor importancia la inclusión de funciones que, si bien es cierto que no son imprescindibles, resultan de gran ayuda para mantener tranquilo al perro. Claros ejemplos son el chat bidireccional y las notificaciones de alertas de ladridos, profundizando a continuación en dichos aspectos.

¿Por qué es tan importante vigilarles a distancia?

Todos los adiestradores coinciden en indicar la relevancia que adquiere el hecho de acostumbrar a un can, desde muy pequeño, a estar solo en casa. Aun así, en función de la raza y de otras características, es probable que para el animal no sea plato de buen gusto estar sin el contacto del humano al que tantísimo llega a querer.

La tecnología puede ser de gran ayuda en este sentido. Así lo demuestran las cámaras de vigilancia que dan premios a los canes, lanzándoselos como si de un juego se tratase.

¿Cómo se hace? Antes de irte de casa has de rellenar el compartimento que hay habilitado para la introducción de premios que se ingieren. Si el perro se porta bien, se le proporciona una unidad al mismo tiempo en que es felicitado con la voz del dueño.

Precisamente es entonces cuando el chat bidireccional sale a relucir con un funcionamiento que, hasta hace un par de décadas, era del todo impensable. En tiempo real escuchas los ladridos y puedes responder con tus propias palabras. Aunque el perro no te verá, sentirá tu presencia y será tranquilizado en un tiempo récord en caso de que lo necesite.

Conviene destacar el hecho de que incluso los perros que a priori están bien adiestrados y domesticados pueden padecer ansiedad si se les deja solos durante una excesiva cantidad de horas o incluso días. Irte de vacaciones sin el can es posible gracias al reparto de premios, los cuales sumados a la comida que tú mismo le dejes preparada, le permitirán subsistir esas jornadas haciendo sus necesidades en la zona habilitada para tal fin.

Sin embargo, la intranquilidad se apoderaría de ti sin una cámara, la cual te proporciona la confianza que necesitas. Incluso si temes que algún tipo de accidente se produzca, has de saber que un dispositivo de este tipo puede salvar la vida de tu perro.

A algunos dueños ya les ha ocurrido, agradeciendo a la marca las funciones implementadas en su aparato que les permitieron a varios propietarios acudir de inmediato al hogar para salvar al can de un incendio. Ello fue fruto de haber recibido notificaciones de las alertas de ladridos en sus propios móviles.

Sabiendo que el perro está bien, tu estado psicológico al llegar a casa será óptimo. La incertidumbre no se apoderará de ti, lo cual notan los canes, afectándoles a ellos también. Por todo lo comentado se hace muy importante adquirir un modelo adecuado que te permita estar tranquilo cuando dejas a tu fiel amigo solo en casa.