La importancia del Software de Recursos Humanos

Muchos expertos en organización empresarial afirman que la actual situación de crisis no hubiera sido tan extrema si las empresas españolas hubieran apostado por la digitalización. Y no se trata de una afirmación gratuita, pese a que seguramente el concepto del año es el 'teletrabajo'.

Porque creer que el teletrabajo o una página web es digitalización es estar completamente equivocado. Este concepto abarca muchísimos planos de la organización empresarial y trabajar remotamente o disponer de web solamente son dos de las infinitas posibilidades que tiene.

Entonces, ¿qué es la digitalización?

Se trata de la implementación de las tecnologías de la información en una empresa y sus procesos con el fin de maximizar la rentabilidad de todas las áreas de gestión. Esta implementación se extiende en diferentes ámbitos, en donde la posibilidad del trabajo remoto y ofrecer contenidos (y venta) online son dos de ellos, pero una digitalización efectiva de una empresa es cuando se lleva a la organización empresarial.

Para ello, suelen implementarse programas informáticos o softwares para automatizar u optimizar las diferentes áreas que componen una empresa: desde el control del stock, hasta herramientas para los Recursos Humanos (en adelante RR.HH.) de una empresa.

Estas herramientas permiten un mayor control de los recursos a muchos niveles (desde poder saber en tiempo real la disponibilidad de stock de un producto, al tiempo invertido en una determinada tarea), datos que luego pueden analizarse de manera rápida y efectiva.

Por qué es importante el software de gestión

Precisamente el análisis es una de las ventajas más importantes en este aspecto de la digitalización. La mejora de las empresas viene siempre de un análisis interno, pero ello no sólo tiene que ver con un análisis contable y de los resultados económicos, porque la empresa puede no estar dando unos buenos resultados por una mala gestión de determinados procesos.

Estas herramientas permiten ver en dónde se están produciendo fallos o se está invirtiendo demasiado tiempo, de manera que se puede corregir y optimizar todo lo que está restando productividad. Y, evidentemente, el aumento de la productividad tendrá repercusión en los balances económicos con un mayor beneficio.

Software de Recursos Humanos

Cuando hablamos de software de rrhh, no solo nos estamos refiriendo al control horario de los empleados al que están obligadas las empresas por ley, sino que abarca muchos más campos y permite una gestión del capital humano de las empresas mucho más optimizada.

Porque, además de ese control horario, permite gestionar muchos más ámbitos dentro de este departamento: vacaciones, ausencias, bajas, nóminas, documentación, notas de gastos, rentabilidad de proyectos, contratos, etc.; gestiones que ocupan mucho tiempo para los empleados del departamento y que, en el caso de que se cometa un error humano, pueden constituir aún más trabajo para todo el departamento.

Ha sido clave en esta crisis

Como veremos más adelante, estas herramientas tienen una serie de ventajas generales que analizaremos, pero llegados a este punto, es importante destacar el papel que han jugado en esta crisis en la que nos hayamos sumidos.

Uno de los aspectos más destacados ha sido que las empresas que tenían implantado este software no han perdido el control administrativo de sus empleados, que estaban obligados a trabajar en remoto por las medidas dictadas de confinamiento. Así, en todo momento, se ha podido realizar el control horario, el control de procesos y todas las gestiones administrativas que requiere un departamento de personal (nóminas, bajas, vacaciones, etc.) en un momento en el que los empleados no podían trabajar en las oficinas de modo presencial.

Así, podemos darnos cuenta de la importancia que ha tenido para mantener la actividad de las empresas y, por lo tanto de la actividad económica.

Muchas ventajas en tiempos de normalidad

En general, estos programas ofrecen muchas ventajas para las empresas. Ya hemos hablado de la influencia directa que pueden tener sobre la productividad de todos los empleados de una organización, al poder mejorarla analizando los procesos. Y, dentro del mismo departamento de RR.HH. está demostrado que mejora un 40% la productividad del departamento.

Un departamento que se caracteriza por ser de los que tiene más tareas que desarrollar. Además, estas tareas suelen concentrarse en determinados momentos, como por ejemplo, a final de mes, momento de llevar a cabo los cálculos de nóminas. Gracias a estos programas, esto se calcula de manera casi inmediata, teniendo en cuenta parámetros como ausencias, horas extra, vacaciones, gastos de representación, etc.

Y eso es sólo un ejemplo de las posibilidades que ofrecen estas herramientas. Otras ventajas pueden ser: controlar finalizaciones de contrato, planificación de vacaciones, gestión de bajas y sustituciones, entre otros.

La implantación de todos estos recursos, además, puede hacerse de manera integral o por módulos, de manera que las empresas pueden ir implantando sus necesidades de gestión más urgentes, para luego ir completándolo con más módulos.