La importancia sobre la nutrición en niños

Los niños necesitan un cuidado especial por parte de los adultos. Uno de los puntos en los que hay que incidir con ellos es en que lleven una buena alimentación. Las comidas suelen ser uno de los mayores quebraderos de cabeza de los padres con sus hijos, ya que hay algunos que se muestran caprichosos y cada comida se vuelve una lucha. En este artículo hablaremos sobre lo importante que es que los niños tengan una nutrición adecuada.

Es fundamental que los niños lleven una alimentación sana y equilibrada en la que coman de todo y con la que se acostumbren a todos los sabores y texturas para que no rechacen ningún alimento o, al menos, el menor número posible de ellos. Los niños suelen actuar por imitación y son muy influenciables, por lo que será importante que en casa y en su entorno se tengan buenas prácticas alimenticias que ellos puedan copiar. Los niños deben recibir todos los nutrientes que necesita el cuerpo, por ello deben consumir los seis tipos de alimentos: carnes, pescados, legumbres, verduras, frutas y cereales. Para no cansar a los niños hay que mezclar y alternar los alimentos y cocinarlos de diferentes maneras, intentando que prueben y coman todo tipo de comidas. Poco a poco irán desarrollando sus gustos y descubriendo nuevos sabores. Deben hacer cinco comidas diarias: un desayuno potente para aguantar la actividad diaria, un tentempié ligero de media mañana, una comida consistente, una buena merienda y una cena adecuada que aporte nutrientes.

Las necesidades varían también en función de la edad de los niños. Hasta los 6 años sus cuerpos se desarrollan más rápido y tienen una gran cantidad de actividad física por lo que son básicas las proteínas de alta calidad. Hasta los 12 años el ritmo de crecimiento baja pero sigue siendo considerable. A esa edad necesitan gran cantidad de hidratos de carbono, minerales y vitaminas. De los 13 a los 16 los estudios se vuelven más exigentes y el desgaste cognitivo es mayor. Además es cuando se suele producir un crecimiento fuerte en el que los músculos y los huesos casi se forman por completo. No se puede escatimar en calorías, siempre y cuando estas calorías sean sanas. Las carnes y los pescados aportan una buena cantidad de proteínas que siguen siendo muy necesarias en estas edades.

El Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría, Aepeds, se encarga de elaborar documentos apoyados en evidencias científicas para orientar a profesionales de la salud sobre pautas que deben seguir los niños para evitar problemas como la obesidad infantil. Con la obesidad infantil la tendencia general es pensar que "ese niño come mucho", cuando lo que en realidad sucede es que los niños que sufren este problema no es que coman mucho, sino que comen mal y abusan de comidas grasientas, con azúcares refinados, como la bollería industrial, o de las bebidas gaseosas que tan perjudiciales son para el organismo. Lo ideal es eliminar este tipo de productos de la dieta de los niños. O por lo menos reducir su consumo haciendo que su ingesta sea algo excepcional y no la norma. Llevar unos hábitos alimenticios saludables es algo básico para fortalecer la salud y el futuro de los niños.