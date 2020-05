La importancia del marketing digital en el sector de la salud

El marketing digital es de suma importancia en la actualidad en prácticamente todos los sectores y el de la salud no es una excepción. A continuación acercamos una serie de aspectos que debes conocer. ​

Antes de nada, conocer un poco el perfil

Lo primero que debes hacer para enfocar mejor la estrategia es conocer un poco el perfil del posible cliente. Por ejemplo, dentro del sector de la salud la gran parte de los clientes potenciales son usuarios que lo que quieren es encontrar productos que le ofrezcan calidad por encima de todo y de ahí que haya que trabajar en formato divulgativo e informativo mediante una metodología precisa. Todo ello haciéndose valer de recursos como el posicionamiento SEO, SEM y SMO.

Para hacer una buena estrategia antes siempre debes conocer qué objetivos quieres lograr con dicha planificación. Para hacer una estrategia de marketing correcta los objetivos deben ser concretos, reales y factibles, teniendo en cuenta tanto las necesidades que puede tener el propio negocio como también su valor de marca, saber qué es lo que puede aportar dentro del sector. Para ello nada como hacer un análisis preciso DAFO que ayudará a obtener las respuestas en este sentido.

Tu objetivo; la credibilidad

El objetivo fundamental de cara a diseñar una estrategia digital dentro del sector de la salud es generar credibilidad y mostrar la solidez que tienes dentro del sector y para ello nada como hacerlo a partir de una estrategia bien trabajada de marketing de contenidos que ayudará a que nuestra empresa se pueda convertir en todo un referente como es La farmacia Online. Para ello siempre se puede recurrir a empresas referentes del sector que se encargan de ayudarte precisamente en la elaboración de dicha estrategia como puede ser Improve Care.

Realizar una estrategia de palabras clave

Tenemos que conocer para lograr un posicionamiento adecuado cuáles son las palabras clave que se necesitan trabajar para posicionar el negocio. Para ello también es importante identificar cuáles serían los servicios y productos más representativos para así ya hacer la estrategia completa, definiendo cada uno de los soportes en los que irán; desde blog a redes sociales, etc.

Necesidad de destacar ante una competencia creciente

Aunque esto no es exclusivo del sector de la salud, lo cierto es que es uno de los que m ás competencia est á experimentando. Esto es así porque los que se dedican a ello saben que un porcentaje de clientes creciente está buscando los productos en la red y es algo que las marcas no pueden ignorar ya y saben.

Los contenidos se perciben como sinónimo de calidad

Los contenidos bien trabajados y que aportan información de calidad se perciben como una forma de garantía y hay uques tener en cuenta que todo aquel que busca comprar un producto para preservar una parte de su salud o la de los suyos lo que busca es garantía. En este sentido, las empresas que no están posicionadas no existen directamente para los usuarios que buscan productos online y si no hacen buenos contenidos que le den tranquilidad y una apariencia de que hay algo sólido detrás escogerán otra opción que sí les de esa sensación. A través de una estrategia de contenidos digital lo que se hace es ofrecer conocimiento y, de manera indirecta, seguridad al posible cliente.

Se logra hacer una propuesta de valor

Si se tiene una buena estrategia de contenidos el valor de los servicios que se ofrecen así como de la propia marca; crece. En este sentido se encuentra información de mucho valor como pueden ser los conocidos casos de éxito, noticias relacionadas con el sector de la salud o reportajes diversos que van en este sentido.

Incremento de las consultas online

Ofrecer la opción de hacer consultas online es un buen modo de generar conflanza. Nada menos que el 50% de la población hace consultas online relacionadas con el sector de salud, pasando en la última década a ser dichas consultas de hasta un 30% más. Una cifra que todo apunta a que seguirá creciendo en los próximos años por lo que estar trabajando en este sentido dará una imagen positiva de la marca.

Como ves trabajar la identidad digital requiere un esfuerzo y un conocimiento pero es fundamental si quieres copar parte del gran volumen de mercado que se mueve dentro del sector online.