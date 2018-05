Iberian Press: "Sin información, una nota de prensa es una oportunidad perdida"

Analizar las tendencias de la comunicación en un momento en el que los soportes, medios y la propia Internet llevan un ritmo cambiante de vértigo se convierte casi en un deporte de riesgo.

Las agencias de comunicación ven cada día cómo lo que funcionaba hace escasos años, ya no décadas, hoy en día parece obsoleto.

"Hablar al cliente hoy de notas de prensa formales es abocarles al fracaso. Una herramienta como ésta, que hoy en día sigue siendo efectiva y necesaria, es también hablarles de la necesidad de arriesgar, de adecuar el lenguaje a los medios a los que se enviarán realizando incluso versiones de la misma información y de no solo usar la palabra sino la imagen e incluso las herramientas multimedia" comentan desde Iberian Press, una agencia de medios especializada en la distribución de notas de prensa y relaciones con medios de comunicación.

Hace años, cuando los periodistas no veían cómo cada mañana, al actualizar su correo, llegaban cantidades imposibles de gestionar de notas de prensa, todo parecía más sencillo. Pero solo era eso, lo parecía.

El problema de la comunicación empresarial ha venido, precisamente, de la mano de la digitalización y de la línea apenas visible que separa comunicación y acciones de marketing.

Internet, hoy en día, está lleno de herramientas que permiten contextualizar una información e incluso buscar complementaria cuando es necesario. Y sin embargo, para una empresa, nunca antes ha sido más complicado dar con la clave que llame la atención no solo de medios sino de los consumidores finales de su producto o servicio.

¿Por qué? Por el incesante ruido continuo y la ingente cantidad de información imposible de procesar no solo por las redacciones sino también por los usuarios.

Las redes sociales, la inmediatez informativa y también, por qué no decirlo, el poco tiempo que se presta en la lectura de lo que se publica ha hecho que conseguir un hueco destacado esté al alcance – en apariencia – de pocos.

"La labor de agencias como la nuestra se ha convertido en algo imprescindible para algunas pequeñas empresas que no pueden contar con un departamento interno. Pero sin duda, hay que ser realistas. La línea que separa la publicidad en medios a través de artículos patrocinados de los resultados publicados por el trabajo bien hecho en términos de comunicación debe dejarse clara desde un primer momento. No podemos pretender llegar a nuestros contactos en prensa con información no relevante o vacía. Y eso es lo que se pretende en muchos casos desde gabinetes de comunicación. Aún hoy la premisa información es vital. Sin ella, una nota de prensa es una oportunidad perdida de impactar", sentencian desde Iberian Press.

Cuando la distribución de las notas de prensa acarreaba un coste a las compañías, se pensaba mucho qué era noticia y qué no. Ahora, con las posibilidades de enviar un correo electrónico que no cuesta más que dar a un botón, se llenan los correos de las redacciones de documentos, que no notas de prensa, que no son de su interés y pueden hacer que esa dirección acabe en la carpeta de spam de sus redactores.

¿Qué es lo más importante entonces? Tener claro que hay que planificar los impactos que se quieren conseguir y aportar información.

"Los redactores están saturados de borrar los correos que les llegan y que pueden hacer que pierdan su tiempo. Si una compañía tiene un plan de comunicación claro donde la información siempre sea de verdad de interés, no necesitará enviar semanalmente una nota, sino que utilizará el recurso de verdad impactando con datos veraces, de interés y completos", nos dicen desde la agencia antes mencionada.

Parece que esa es la clave entonces, que las relaciones con medios, tan importantes hoy en día para diferenciarse de los demás, sean de verdad para no hacerles perder el tiempo.

La confianza que debe establecerse con diferentes periodistas especializados en distintos campos y que cubren distintas secciones en medios grandes, medianos y pequeños es vital. Deben saber que las agencias que trabajan de forma profesional las notas de prensa les enviarán solo aquellas notas de prensa que de verdad puedan aportarles algo a sus secciones e informaciones. Y en eso se basan para publicarlas.

Si una agencia enviara sin segmentar su propia base de datos información que no sea del interés de la sección o de la temática que habitualmente cubren para sus lectores, estaría perdiendo la mejor oportunidad de hacer que sus clientes se luzcan. Y estaría perdiendo su mejor baza para establecer esa relación con medios de forma duradera.

El contacto con el trabajo de los redactores y también con las temáticas que son tendencia son capaces de avanzar las claves para asesorar a las empresas en su afán por dar a conocer sus novedades. Las redes sociales se han convertido en un claro altavoz, pero no informativo sino de telegramas.

Las notas de prensa, aunque también deben adaptarse a esa forma de ofrecer los mensajes, tienen mucho más trabajo detrás que los escasos caracteres que se leen en las principales plataformas.

La cobertura que los medios dan a ciertos temas es siempre cíclica y será vital subirse a la ola a tiempo. Ni antes, ni después. Las tendencias vienen marcadas por la información que se mueve en la inmensa red que hoy está globalizada, pero sin duda si alguien tiene algo que comunicar que sea interesante, siempre hay oídos dispuestos a escucharlo u ojos dispuestos a leerlo.

"No hay que considerar a los periodistas como meras herramientas para los fines y objetivos de las agencias, sino como compañeros a los que, como en cualquier relación de confianza y social, contar cosas interesantes si las hay. Un mensaje claro e informativo puede tener cabida en los medios, mientras que comunicados vacíos como los que a veces se envían solo perjudican tu relación como agencia y a tu representado", describen desde Iberian Press.

Las relaciones de las agencias, además, son bidireccionales. Aunque su labor con los medios debe ser constante haya o no información, con sus clientes también debe serlo. Su papel intermediario debe ser capaz de garantizar que la información que se gestiona es buena, en tiempo, contenido, forma y calidad y también que llega a las personas adecuadas dentro del mundo editorial para que pueda tener repercusión.

Que cualquiera piense que estará en la portada de un diario de tirada nacional es inviable.

Cada información tiene su público, especializado o general, local o global. Hay que saber descifrarla. Y ahí es donde entra de verdad la labor de los profesionales de ambos lados. No son contrarios. Agencias y medios nunca antes estuvieron más cerca. Eso sí, basándose en el beneficio mutuo, aportando contenido, información y no notas de prensa de carácter comercial porque, como dicen desde redacciones, “si quieren publicidad, que pasen por caja”.

La diferencia entre las campañas de marketing, con patrocinados, acciones de seo o sem o incluso publicidad al uso nada tienen que ver con la información. Separarlo es más necesario que nunca si se quiere tener cabida en los medios de comunicación. La nota de prensa debe seguir siendo eso, información.

"Cuando orientamos a las empresas que nos llegan, siempre les decimos lo mismo: el mensaje no puede ser comercial. Entendemos que los medios, ante la avalancha de comunicados, criben y cobren lo que no sea información. Las cabeceras se deben a sus lectores", concluyen desde Iberian Press.