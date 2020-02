La guía definitiva de Nueva York en diciembre

Son muchísimos los españoles que, aprovechando el puente de diciembre, deciden viajar a Nueva York. Este año, el puente no es tan largo como otras veces y, la verdad, tres días son muy pocos para disfrutar de la ciudad y, sobretodo, para acostumbrarse al jet lag, pero ahí van una serie de propuestas para que tengas claro lo imprescindible de esta gran ciudad de los EE.UU.

Antes que nada, la visa de turista

Te aconsejamos que, en paralelo a tu búsqueda de precios de pasajes de avión, vayas preparando la petición de visado de turista en EE.UU. En virtud de la ley de inmigración del país, los ciudadanos que no son de esta nacionalidad deben solicitar un visado de entrada al país, sino que con la llamada Visa ESTA (siglas de Electronic System for Travel Authorization) pueden solicitar electrónicamente este permiso de entrada al país. La tramitación dura aproximadamente 72 horas, pero ten en cuenta que puede no concederse y necesitar recurrir o aportar la documentación que puedan requerirte para solicitar un visado USA de no inmigrantes en la embajada o consulado, con lo que la tramitación se alargará. Deberás confirmar que te la han aprobado y una vez que esté correcta, tiene una duración de dos años y podrás realizar estancias de 90 días. Recuerda que la obtención de la Visa ESTA Estados Unidos no te garantiza la entrada al país

Conseguido el visado y los billetes de avión, ya es posible volar hacia Nueva York.

¿Qué ver?

Esta ciudad tan enorme tiene muchísimos puntos de interés. Puede parecerte que las cosas están cerca, pero te aseguramos que tres o cuatro manzanas puede ser una caminata eterna y agotadora, así que lleva contigo una guía de la ciudad y prográmate un poco lo que quieres visitar cada día o puedes volverte realmente loco.

NY tiene una red de metro sencillamente espectacular que te lleva absolutamente a todas partes. Así que no está de más que consultes qué estación de metro está cercana a un determinado lugar y aprovechar esta maravilla de transporte para desplazarte de un lugar a otro.

La ciudad vive ya la Navidad y hay cosas tan bonitas como el Christmas Spectacular del Radio City (un espectáculo navideño protagonizado por una compañía de baile de precisión llamada The Rockettes), el Santaland en Macy's (una espectacular escenografía relacionada con Santa Claus), el espectacular árbol de Navidad del Rockefeller Center (absolutamente imprescindible), o simplemente el ambiente navideño que impregna a toda la ciudad.

Aunque el invierno meteorológico empieza un par de semanas más tarde, en Nueva York en diciembre hace muchísimo frío, puede que te toque un día de diciembre "normal" y la mínima sea de cero grados, pero puede que te toque un día gélido de muchísimo más frío. Pero, ojo, si quieres un consejo, no llenes tu maleta de ropa de invierno, deja hueco para las compras, porque si algo tiene esta ciudad, es que es un paraíso del Shopping.

¿Qué visitar?

Macy’s, Sacks o Bloomingsdale's son nombres muy conocidos de grandes almacenes, pero también lo son los outlets, con nombres tan emblemáticos como el Century 21 o Jersey Gardens Outlet Mall (infórmate bien de cómo llegar a este último).

Pero, si algo tiene Nueva York son esos lugares tan típicos como Central Park, la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn y tantos y tantos sitios. Los hemos visto tantas veces y en tantas películas que, una vez estás ahí paseando, la sensación es de "dejà-vu", como si ya hubieras estado ahí o fueras un neoyorkino de toda la vida.

La vista se pierde en la inmensidad de los rascacielos, algunos de ellos emblemáticos como el Empire State o la Torre Chrysler, y puedes acabar con tortícolis de tanto mirar hacia arriba, o ¡tener un susto con algún ciclista que pasa a toda velocidad!

De mañana, en Manhattan aparecen millones de puestos de comida callejera, tan típicos y neoyorkinos que dan ganas de comprar un perrito caliente. Los oficinistas paran a recoger su almuerzo y desaparecen rápidamente. De golpe, transcurrida la hora del almuerzo, todos los carritos desaparecen sin que apenas te des cuenta.

Una última cosa, recuerda que en diciembre en Nueva York el sol se pone muy pronto, sobre las cuatro y media de la tarde, aproximadamente. Está bien porque puedes disfrutar de las luces navideñas y ver los montajes que hacen en los escaparates de los centros comerciales, pero entonces, el frío aparece.

Y hasta aquí este pequeño relato de lo que debes ver en NY de parte de alguien que lo ha visto, pero que no le importaría volver a hacerlo. Al fin y al cabo, mi visa ESTA Estados Unidos, aún está en vigor. Así que, ¿quién sabe?