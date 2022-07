Google toma medidas sobre fabricantes de teléfonos

En este medio queremos dar a conocer la última noticia sobre Google y los fabricantes de teléfono. La empresa ha solicitad a dichas empresas que permitan que los usuarios puedan descargar y usar aplicaciones móviles creadas por terceros. Con esto, se garantizan una mejor experiencia al comprador de teléfonos. Veamos qué es exactamente lo que pide Google.

Libertad del usuario para usar apps

Todos sabemos que las aplicaciones móviles nos ayudan en muchos sentidos. Sin embargo, los fabricantes de teléfonos se han tomado la libertad de reducir el rendimiento de las aplicaciones de terceros. Recurren a tal maniobra con el fin de respaldar la descarga y uso de sus propias aplicaciones. Sin embargo, con ayuda de Google, esto no volverá a ocurrir, y podrás incluso descargar aplicaciones en sitios web como mejorapps.net.

Ya en marzo del 2021, se dio a conocer la noticia que Samsung había limitado el rendimiento de miles de aplicaciones, de forma intencional, en todos sus teléfonos Galaxy. Esto se vio más que todo en los teléfonos de gama alta, en los que la compañía puso como excusa que, si solo usaban las aplicaciones de Samsung, el dispositivo tendría una mayor autonomía en su batería.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que algo así ocurría. Por eso, Google decidió tomar medidas contra estas empresas que no permiten que sus usuarios usen las aplicaciones móviles que mejor les convenga a ellos.

Estrangulamiento de las aplicaciones móviles

¿Sabías que hay páginas web que te ayudan a mejorar el rendimiento de las apps? Que existan estas herramientas no es mera casualidad. Estas han salido a la luz desde que las mismas empresas de teléfonos comenzaron a estrangular el rendimiento de las aplicaciones, en beneficio del sistema. A esto se le conoce como capa personalizada.

Todas las aplicaciones famosas que usamos a diario, están siendo estranguladas. Así mismo es; cualquier aplicación que no pertenezca a la empresa fabricante del teléfono que has comprado, tiene un rendimiento más bajo que las que si pertenecen a la compañía. Entonces, ya sabes porque es que te fallan tanto.

Es así como los desarrolladores de las aplicaciones denunciaron que el problema no viene del programa, sino del teléfono que baja el rendimiento de estos. De manera que, el usuario deje de usarla y busque una opción “con más rendimiento”, que a la final termina siendo la que el fabricante del teléfono ofrece. ¿Casualidad? Nadie lo cree.

Quejas de los usuarios sobre aplicaciones móviles

Una de las cualidades que les gusta a los usuarios de Android, es que este sistema es “Open source”, es decir, que permite que el usuario sea libre de usar las aplicaciones que desee, sin importar de donde venga. Lamentablemente, con lo que han hecho los fabricantes de teléfono, estos sistemas están siendo cuestionados por todos.

Aunque no se prohíbe expresamente que se descarguen y usen aplicaciones, el hecho que no funcionen de forma debida, es una limitante que el usuario de Android está denunciando. Y que todo esto se haga pensado en “beneficio” de la autonomía del celular, es lo que más molesta a los usuarios, porque, a fin de cuentas, no es así.

Con más frecuencia, los desarrolladores están recibiendo quejas de parte de los usuarios sobre el funcionamiento de sus aplicaciones. Por supuesto, es entendible que esto sea así pues no conocen la realidad. Además de ser una pesadilla comprobar la razón por la que está fallando la aplicación, brindar una solución parece imposible porque los obstáculos que ha puesto el fabricante del teléfono.

En consecuencia, vemos que las apps tienen una estrella en la tienda de aplicaciones, lo que, a su vez, repercute en la reputación y opinión de otros usuarios que no han usado la app. Pero ya hay una solución para esto.

Acciones de Google contra los fabricantes de teléfonos

Google ha puesto en marcha las pruebas de compatibilidad. Estas han sido desarrolladas por profesionales que ayudan a romper los limites frustrantes de los fabricantes de teléfono. De esa forma, el usuario podrá saber por qué es que está fallando la app, y así, hacer la denuncia en el lugar correcto.

Tanto desarrolladores como usuarios no tendrán que preocuparse más. Por ejemplo, no será necesario configurar el teléfono para usar la app, mientras que, si no funciona correctamente el programa, se podrán tomar las medidas correctas al respecto. Además, se espera que Android vuelva a ser lo mismo de antes, ofreciendo beneficios inigualables a sus compradores.