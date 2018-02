"No sé si Lugo tiene tanta agua termal como Ourense"

"No sé si Lugo tiene la cantidad de agua termal que tiene Ourense, donde hay fuentes suficientes para que existan espacios públicos y privados", afirmaba este miércoles Antonio Garaloces, propietario del balneario de Lugo, respecto a la idea del Concello de abrir zonas de baño públicas junto al río, aunque no serían de agua termal. Garaloces también recalcó que no conoce el informe encargado por el Ayuntamiento y que tampoco se le consultó sobre el asunto.

Garaloces subrayó, no obstante, que no tiene nada que decir sobre el plan del Concello de abrir pozas de agua caliente, siempre que no afecten al balneario. En caso de afección, tendría que defender los derechos del centro termal lucense, afirmó.

El propietario del balneario destacó, por otro lado, las diferencias entre los balnearios y los espacios públicos de baño. Cree que estos últimos adolecen de falta de condiciones y de garantías. "A los balnearios se nos exige un médico en plantilla, para controlar que la gente está en condiciones físicas de entrar en los baños", recalcó, a la vez que explicó que en Lugo, por ejemplo, el agua del balneario se somete a un tratamiento ultravioleta, que permite garantizar su calidad sanitaria, sin alterar las virtudes que tiene para la salud. "Yo, personalmente, no me metería en un agua que no tenga esas garantías y donde no haya personal garantizando las condiciones no me metería en un baño".

Actualmente, indicaba el grueso de las personas que pasan por el balneario lo hacen por motivos de salud. Unas 5.000 personas al año llegan a través de los programas del Imserso, de la Xunta y de la Diputación. Hay también, no obstante, clientes que acuden al balneario con fines lúdicos, señaló.