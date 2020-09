O martes as altas presións situadas sobre o norte do Océano Atántico deixarán en Galicia outra xornada de estabilidade atmosférica. Polo tanto, os ceos estarán despexados, con presenza de nubes de tipo alto co avance do día.

As temperaturas non terán cambios significativos. O vento soprará en xeral do nordés, máis intenso entre Ribadeo e Fisterra, e de dirección variable nas Rías Baixas.