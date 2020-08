Algunhas nubes e poucos cambios no primeiro domingo de agosto

Galicia afronta o primeiro domingo de agosto con poucos cambios previstos no plano meteorolóxico. Así é que a xornada comeza con nubes baixas na metade norte da comunidade e mesmo algún orballo na Mariña. Co avance do día, os ceos irán quedando pouco nubrados ou despexados.

No que respecta ás temperaturas, as mínimas experimentarán un lixeiro descenso, mentes que as máximas non terán cambios significativos. Moveranse así entre os 22 graos da Coruña e Ferrol e os 31 de Ourense. En Lugo pódense acadar os 27.

Temperaturas mínimas e máximas previstas

A Coruña 16° 22°

Ferrol 15° 22°

Lugo 15° 27°

Ourense 15° 31°

Pontevedra 17° 29°

Santiago 14° 25°

Vigo 16° 28°