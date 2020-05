Lugo terá este sábado choiva e temperaturas en descenso 

Este sábado espérase predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia pero continuará certa inestabilidade atmosférica. Con esta situación, o ceo estará pouco anubrado ou despexado con brétemas costeiras e nubes de evolución que crecerán no interior durante a tarde, que poden deixar chuvascos tormentosos.

Segundo a información publicada por Meteogalicia, dependente da Consellería de Medio Ambiente, o vento soprará frouxo, do nordés en xeral, máis intenso no litoral norte.

Pola súa banda, as temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro descenso, mentres que as máximas continuarán sen cambios ou con lixeiros descensos no litoral norte.

Deste xeito, nas cidades galegas as máximas subirán até os 34 graos en Ourense, mentres os valores mínimos descenderán até os 12 graos en Lugo

TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS POR CIDADES

A Coruña 15° 21°



Ferrol 12° 31°



Lugo 12° 32°



Ourense 16° 35°



Pontevedra 17° 30°



Santiago de Compostela 16° 31°



Vigo 19° 29º